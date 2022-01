IS: Suomen konsulaatti tilasi Venäjällä lehden, lehti joutui vaikeuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiohenkinen sivusto on julistettu ”ulkovaltojen agentiksi”.

Venäläinen uutis- ja ajankohtaissivusto Republic.ru on joutunut vaikeuksiin Suomen Pietarin-konsulaatin tekemän lehti­tilauksen vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat.

Oppositiohenkinen sivusto yrittää saada oikeusteitse purettua Venäjän oikeusministeriön lokakuisen päätöksen, jonka nojalla sivusto on julistettu ”ulkovaltojen agentiksi”.

Oikeudenkäynnin alla sivusto on saanut tarkemmat perustelut sille, miksi nettilehden katsotaan täyttävän ulkomaisen agentin tunnusmerkistön.

Keskeinen perustelu on sivuston väitetysti saama ulkomainen rahoitus sekä se, että sivusto on siteerannut muita Venäjällä toimivia ”ulkomaalaisia tiedotusvälineagentteja” ja levittänyt niiden jakamaa tietoa.

Ulkomaalaiseksi rahoitukseksi on luettu muun muassa Suomen Pietarin-konsulaatin vuonna 2019 tekemä Republicin tilaus. Lehden lukuoikeus on maksanut vuodeksi 14 800 ruplaa, mutta Venäjän oikeusministeriön dokumenteissa se on pyöristetty 15 000 ruplaksi.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistö- ja kulttuurivirkamies Anna Kotaviita vahvisti IS:lle, että konsulaatilla on ollut Republicin tilaus.

– Kyseinen media kuuluu niihin, joita olemme tilanneet muiden medioiden ohella vuonna 2019, Kotaviita kertoi.