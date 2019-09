IS: Postilta 140 miljoonan osingot – ”Omistajan ahneutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtion omistajaohjaukseen ja tulostavoitteisiin penätään terävyyttä.

Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Rossi (kesk.) katsoo, että valtion tulisi omistajana terävöittää yhtiön ohjausta ja miettiä asettamiaan tulostavoitteita. Hänen mukaansa omistajaohjaus on se taho, joka määrittelee palkka- ja palkkiokysymykset, jos niihin halutaan ohi yhtiön hallituksen puuttua.

– Posti on viimeisen neljän vuoden aikana jakanut valtiolle osinkoa tuollaiset 140 miljoonaa euroa. Ruotsissa valtio on pääomittanut PostNordia vastaavalla summalla. Jos tähän on vielä kytketty bonukset ja tulospalkkiot, se ei ole enää johtajien ahneutta vaan oikeastaan omistajan, Rossi sanoo Ilta-Sanomille.

Postin vaikean kilpailutilanteen hän kertoo toisaalta ymmärtävänsä. Jos Posti toimii korkeammilla työehtosopimuksilla, se johtaa käytännössä toimintojen ajautumiseen kilpailussa ulos.

Rossin mukaan olisi kuitenkin erityisesti omistajaohjauksen paikka miettiä, ovatko valtionyhtiöiden johtajien palkat ja palkkiot karanneet käsistä vai vastaavatko ne jotain kansainvälistä tasoa tai vastaavien yhtiöiden tasoja. Postin pääjohtaja Heikki Malisen tapauksessa tiettyjen bonusten laukeaminen näyttää hänen mukaansa tilanteen vielä jyrkempänä.

– Kun itse kukin miettii ja kytkee palkat tes-tasoihin, kovaa palkkaahan siellä maksetaan.