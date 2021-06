IS: ”Krista Kiuruhan ei yksin asioista päätä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Marinin mukaan kaikki hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet Suomen avautumisesta.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin oli torstaina Ilta-Sanomien vaaligrillissä.

Juontaja totesi Sanna Marinin syyttäneen hallituskumppaneita käsienpesusta, kun he ovat halunneet avata Suomea nopeammin. Juontajan mukaan kukaan ei kuitenkaan pysty hallituksessa asioita edistämään ilman pääministerin auttamista, ja perhe- ja peruspalveluministeri ”Krista Kiuru päättää mitä Suomessa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä”.

– Krista Kiuruhan ei yksin asioista päätä, Sanna Marin sanoi.

Näyttää siltä että päättää...?

– … no, se voi olla että sen halutaan ehkä antaa näyttävän siltä. Mutta kyllä näistäkin asioista on neuvoteltu joka ikisen hallituspuolueen kanssa. Kaikki puolueet yhdessä ovat sopineet avautumissuunnitelmasta, millä tavalla rajoituksia puretaan, Marin jatkoi.

– Me pidämme tietenkin kiinni siitä suunnitelmasta, minkä me olemme yhdessä tehneet. Haluamme kaikki avata rajoituksia niin nopeasti kuin se terveysturvallisesti on mahdollista.