Iranissa mellakoita – kuolemaa diktaattorille huudettu

Iranissa on puhjennut laajoja hallinnon vastaisia mielenosoituksia useissa kaupungeissa, kertoo Newsweek. Mellakkapoliisin kerrotaan tehneen useita pidätyksiä ja käyttäneen kyynelkaasua ja vesitykkejä mielenilmausten hajottamiseen.

BBC:n mukaan iranilaiset ovat turhautuneet heikentyneeseen taloustilanteeseen ja maassa rehottavaan korruptioon.

Kermanshahin kaupungissa väkijoukot huusivat ajatollah Khamenein vastaisia iskulauseita vaatien ”kuolemaa diktaattorille”. Mielenosoittajat myös vaativat Irania lopettamaan sekaantumisensa alueellisiin konflikteihin Irakissa ja Syyriassa.

– Noin 40 vuoden ajan Iranin valtion kassaan kilahtavat varat on ohjattu shiia-järjestöille ja papistolle Iranissa ja ympäri maailmaa, eikä valtion rahoja juuri ole käytetty yleishyödyllisiin hankkeisiin, kansainvälisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh toteaa Iltalehden blogissaan.

– Perustason vapauksia poljetaan systemaattisesti uskonnon nimissä. Iranin kansa on ollut lopeensa kyllästynyt uskonnolliseen diktatuuriin jo vuosikymmenet. Kansannousun alkuja on nähty useita, mutta ne ovat kaikki tyrehtyneet väkivallan avulla.

Salehzadeh kertoo itse toivovansa demokraattista vallankumousta, joka kampeaisi islamistit pois vallan kahvasta.

– Iranin fiksu ja koulutettu kansa on ansainnut viimein valtiomuodon, joka antaa heille mahdollisuuden onnistua ja menestyä maailmassa.

Protesters in holly city of #Qom , center of Iranian Shia Islam, called the Pahlavi dynasty to take over again. pic.twitter.com/ohVuSXEH8H

