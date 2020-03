Iranin valtavat joukkohaudat näkyvät satelliittikuvissa

Joukkohautoja alettiin kaivaa jo ensimmäisten tartuntojen aikoihin.

Iranin viranomaiset ovat kaivaneet koronaviruksen uhreille suuria joukkohautoja, jotka näkyvät satelliittikuvissa. Asiasta uutisoivan Washington Postin mukaan kaksi yhteensä vajaan sadan metrin mittaista joukkohautaa löytyvät Qomin kaupungista. Siellä havaittiin virallisesti Iranin ensimmäiset koronatapaukset.

Hautoja alettiin kaivaa jo helmikuun 21. päivänä eli vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Iran kertoi ensimmäisistä tartunnoista julkisesti. Juoksuhautoja muistuttavat kaivannot löytyvät kaupungin suurimman hautausmaan reunalta. Satelliittikuvia Washington Postille arvioineen analyytikon mukaan hautojen koko ja nopeus, jolla ne on kaivettu, poikkeavat selvästi hautausmaalla noudatetuista käytännöistä. Aiemmin hautaus on keskittynyt yksittäisille hautapaikoille tai sukuhaudoille. Kuvissa näkyy asiantuntijan mukaan myös valtava kasa kalkkia. Sillä voidaan hänen mukaansa estää ruumiiden mätänemistä ja siitä lähtevää hajua. Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet käyttävänsä kalkkia koronaan menehtyneiden hautauksessa.

Washington Post on julkaissut myös videoita hautaumaalta. Yhdellä kannetaan arkkua hautausmaan ”koronariviin”. Osa kantajista on pukeutunut suojapukuihin. Joillain on vain hansikkaat ja kasvosuojat. Toinen video on kertojan mukaan kuvattu maaliskuun 3. päivänä. Virallisten lukujen mukaan Iranissa oli siihen mennessä todettu 2 000 koronatapausta ja sairauteen oli menehtynyt 77 ihmistä. Amerikkalaislehden Teheranin sairaaloista saamien tietojen mukaan epidemia oli kuitenkin jo tuolloin paljon suurempi.

– Työntekijä kertoi minulle, että he ovat haudanneet enemmän kuin 250 koronan uhria, videolla todetaan.

Kuvaaja osoittaa hautoja.

– Nämä ovat kaikki hautoja. Ja ne ovat tuoreita.

Sitten hän kuvaa hautojen riviä, joka jatkuu kauas.

– Kaikki nämä ovat viimeisen muutaman päivän ajalta. Kuten näet, tuo jatkuu loppuun asti.

Iran on eräs koronaviruksen pahiten runtelemista valtioista. Iranin viranomaisten mukaan tautiin on sairastunut noin 10 000 iranilaista. Kuolleita on virallisesti 429. Lukuja on kuitenkin epäilty korkeammiksi. Koronavirukseen on sairastunut myös monia iranilaispäättäjiä.