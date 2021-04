Tuomari oli nainen – Iranin televisio sensuroi jalkapallo-ottelusta yli 100 kohtaa

Jerusalem Post kertoo Iranin islamilaisen tasavallan hallitseman tv-kanavan katkaisseen sunnuntaina lähetyksen yli sata kertaa.

Kyseessä oli suorana lähetetty jalkapallo-ottelu Britanniassa. Ottelun apulaistuomari sivurajalla oli nainen.

Linjatuomari Sian Massey-Ellisillä oli yllään shortsit, eli käsien ja hiusten lisäksi jaloissakin näkyi paljasta pintaa.

Sensurointi toteutettiin yksinkertaisesti katkaisemalla ottelulähetys ja näyttämällä sen sijaan videota stadionin ulkopuolelta, kun Massey-Ellis tuli kuviin.

Censorship in Iran: business as usual!

This is not a joke. Iranian state TV cuts off parts of a football match more than 100 times because the assistant referee was a woman wearing shorts.

An article by @vahid_yucesoy.https://t.co/H116y2t8oH

— Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) April 13, 2021