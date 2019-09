Sotamuseo esittelee alas ammuttuja lennokkeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iranin ilmavoimien komentajan mukaan museo on opetus maan vihollisille.

Iranin Teheranissa sijaitsevassa sotamuseossa esitellään maan kaappaamia ja alasampumia sotilaslennokkeja, kertoo Al-Jazeera.

– Tänään näemme suurimman kokoelman maailman lennokeista. Ja ihmiset voivat tarkastella lähempää erityyppisiä lennokkeja, joista useimmat kuuluivat Yhdysvalloille, Iranin vallankumouskaartin ilmavoimien komentaja kenraali Amir Ali Hajizadeh sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa museo toimii opetuksena Iranin vihollisille.

– Heille jotka uhkaavat Iranin valtiota.

Tärkeimpänä ”voitonmerkkinä” museossa esitellään raskasta Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk -tiedustelulennokkia. Global Hawk lentämään yhteen menoon kymmeniä tunteja ja kymmeniä tuhansia kilometrejä . Se on varustettu edistyksellisillä tutkajärjestelmillä ja sensoreilla. Iran ampui lennokin alas kesäkuussa.

Iran on Al-Jazeeran mukaan onnistunut jälleenmallintamaan Britannialta ja Yhdysvalloilta haltuunsa saamaansa lennokkiteknologiaa. Valtiota tukevan The Iran Project -sivuston mukaan Hajizadeh on kehunut Iranin lennokkien olevan maailman huippuluokkaa.

– Olemme nähneet valtavaa kehitystä monilla osa-alueilla, etenkin lennokkien osalta ja olemme maailman viiden johtavan maan joukossa miehittämättömien ilma-alusten saralla.