Iran ampui alas USA:n lennokin

Iran on ampunut alas amerikkalaisen MQ-4C Triton-tiedustelulennokin ilmatorjuntaohjuksella. Yhdysvallat on vahvistanut tapahtuneen.

Amerikkalaisten mukaan lennokki oli Hormuzin salmen yllä kansainvälisessä ilmatilassa. Fox Newsin lähteen mukaan lennokki oli noin 27 kilometrin päässä Iranin ilmatilasta. Iran on puolestaan väittänyt koneen lentäneen Iranin ilmatilassa.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania öljytankkereihin kohdistuneista miinaiskuista Omaninlahdella. Yhdysvallat on julkaissut todisteeksi muun muassa videomateriaalia tankkereiden vieressä operoineista Iranin asevoimien veneistä.

BREAKING: U.S. Navy MQ-4C Triton high-altitude drone shot down by Iranian surface-to-air missile this evening over Strait of Hormuz in international airspace: U.S. official

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) June 20, 2019