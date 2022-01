Ilmavoimat Venäjän mysteerilennosta Suomen yli: Reitti oli hyväksytty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen yli lauantaina lentäneen venäläisen rahtikoneen erikoinen lentoreitti on herättänyt kysymyksiä lennon todellisesta tarkoituksesta.

AirBridgeCargo Airlines -yhtiön Boeing 747-8 -kone oli lähtenyt Moskovasta kohti Murmanskia, mutta kääntyi yllättäen Vienanmerellä kohti Saksaa. Sen lentoreitti kulki muun muassa Ilmavoimien esikunnan ylitse Tikkakoskella.

Ylen haastattelemat turvallisuusasiantuntijat kuvailivat toimintaa erikoiseksi ja pohtivat lennon mahdollisesti liittyneen Suomen viranomaisten reagoinnin testaamiseen.

Ilmavoimien mukaan sillä on tiedossa kaikki siviililentoyhtiöiden lentosuunnitelmat, joita hyödynnetään reaaliaikaisen tunnistetun ilmatilannekuvan luomisessa. AirBridgeCargo Airlines on siviililentoyhtiö, joka on lentänyt hyväksytyn lentosuunnitelman mukaisen reitin.

– Suomen ilmatilassa liikkuvan lentoliikenteen on jätettävä siviili-ilmailun lentoliikennettä ohjaaville ja Suomen ilmatilan käyttöä koordinoiville lennonvarmistuselimille lentosuunnitelma, joka sisältää muun muassa tiedon lennon lähtöpaikasta, reitistä, määränpäästä ja aikataulusta, Ilmavoimien tiedotteessa todetaan.

Mikäli siviililentoyhtiöiden lennot suuntautuvat hyväksyttyjen lentosuunnitelmien mukaisesti, niihin ei normaalisti reagoida tunnistuskoneilla. Puolustusvoimat puuttuu tilanteeseen, jos on syytä epäillä siviilikoneen muodostamaa uhkaa eli niin sanottua renegade-tilannetta. Tällöin kyseessä on voimankäytöllisesti virka-apu poliisille.

– Puolustusvoimat ei spekuloi siviililentoyhtiöiden tai niiden lentoreittien tarkoitusperiä, Ilmavoimat toteaa.

Ilmavoimat kertoo valvovansa Suomen ilmatilaa jatkuvasti eri puolille maata sijoitetuilla ilmavalvontatutkilla ja muilla sensoreilla.