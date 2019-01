Francis McCarron: Ilmastonmuutos ei pysähdy verottamalla

Francis McCarron on yrittäjä, Lahden kaupunginvaltuutettu ja valtiotieteiden maisteri.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirjoittajan mielestä punavihreä ilmastohysteria on päästetty valloilleen koko yhteiskunnassa.

Puolueet kilpailevat sillä, kuka keksii eniten kieltoja ja veroja. Suomalaista autoilijaa ja koko liikennesektoria on päätetty rankaista oikein olan takaa kiristämällä verotusta, sääntelyä ja loppu viimein vaatimalla polttomoottoriautojen täyskieltoa. Kaikki syy maailmanlopusta tuntuu olevan vieritetty vanhalla autollaan perhettään kuljettavan rehellisen keskiluokkaisen suomalaisen kontolle. Tämä on väärin.

Suomalainen autoilija ei ole pääsyyllinen ilmastomuutokseen eikä autoilun lopettaminen siten ole ratkaisu. Liikenteen päästöt ovat Suomessa noin 20 prosenttia kaikista päästöistä. Muu energiantuotanto tuottaa päästöistä 60 prosenttia.

Meidän ei kannata ampua itseämme jalkaan haittaamalla teollisuuttamme tai rajoittamalla ihan tavallista elämää absurdeilla vaatimuksilla lihansyönnin lopettamisesta tai lentomatkustamisen lopettamisesta. Ihmisten pitää saada syödä lihaa jatkossakin ja lentää Thaimaahan perheensä kanssa lomalle. Mutta samaan aikaan meidän pitää hinnoitella päästöt mahdollisimman hyvin niin, että koko ajan pysytään valppaina puhtaamman teknologian kehittämisessä. Jos haluamme vähentää kasvihuonekaasuja, pitää etsiä tehokkaimpia ratkaisuja.

Autoilun osalta tärkeintä on se, että ihmiset houkuteltaisiin ostamaan vähäpäästöisempiä autoja. Kertasiirtymä sähköautoihin ei ole ehdotus tästä maailmasta. Sen sijaan autoveron poistaminen houkuttelisi ihmiset vaihtamaan uusiin, vähäpäästöisempiin autoihin. Palaan tähän aiheeseen toisessa blogikirjoituksessa.

Kasvihuonepäästöjen vähentämisen kannalta avainasemassa on fossiilisista polttoaineista luopuminen energiantuotannossa. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on fiksua, koska päästöt todistetusti vauhdittavat ilmastonmuutosta. En mene aiheeseen tarkemmin, mutta meidän kannaltamme nopeaan ilmaston lämpenemiseen liittyy isoja uhkia tulevaisuudessa, joten lastemme kannalta uhka kannattaa ottaa vakavasti.

Fossiilisten polttoaineiden vähentäminen sähkön ja lämmöntuotannossa on mahdollista lisäämällä puhtaita energiantuotantomuotoja. Niihin kuuluvat uusiutuvat, mutta ennen kaikkea ydinvoima. Tuulivoiman rakentaminen ei ole kannattavaa ilman massiivisia tukia. Vesivoimaa ei Suomessa enää juuri voi lisätä. Ydinvoiman kasvihuonepäästöt koko prosessin aikana ovat olemattomat. Ydinvoima on puhdasta ja se on koko elinkaaren yli mitattuna edullista sähköä.

Suurin ongelma ydinvoiman lisärakentamisessa liittyy siihen, että poliittinen riski on valtavan suuri. Se ajaa rakentamaan tarpeettoman suuria voimalaitoksia, vaikka Suomen olossa kätevintä olisi rakentaa kohtuullisen pieniä laitoksia, jotka voisivat hoitaa samalla kaupunkien lämmöntuotannon.

Jotta sähköyhtiöt olisivat kiinnostuneita investoimaan tällaisiin pieniin laitoksiin, lupakäytäntö pitäisi Suomessa muuttaa. Ydinvoimalaitoksen rakentamista suunnittelevien yhtiöiden pitäisi voida hakea puitelupaa kerralla useammalle yksikölle, joista sitten osa toteutettaisiin. Ympäristölupamenettelyt ja ydinturvallisuudesta huolehtiminen olisivat kuten aiemmin. Tällaisilla luvilla investointeja voisi suunnitella pitkäjänteisesti ilman, että tarvitsisi aina pelätä, minkälainen eduskunnan koostumus on. Harkitsisin myös ydinvoimalupien siirtämistä pois eduskunnalta niin, että pelkkä hallituksen päätös luvasta olisi riittävä. Eduskunnan pitäisi vain hyväksyä tämä uusi menettely.

Ensi vaalikauden kannalta vähintä, mitä pitää tehdä, on myöntää luvat käytöstä poistuvien yksiköiden korvausinvestoinneille. Ilman ydinvoimaa nimittäin kaikki päästövähennystavoitteet voi heittää romukoppaan.

Ydinvoima on energiantuotannon muodoista oikeasti päästötön ja turvallinen vaihtoehto. Se ei ole tulevaisuuden utopiaa tai teknologiapornoa, vaan se on käytössämme jo nyt. Kylmässä pohjolassa ei kerta kaikkiaan ole varaa punavihreän eliitin propagandaan, jossa ydinvoima ja autoilu ovat mörköjä joiden alasajon kustannukset laitetaan jo ennestäänkin äärimmilleen verotetun suomalaisen autoilijan maksettaviksi.

Tämä ei käy. Meillä on olemassa oikea vaihtoehto. Se on ydinvoima.

