IL: Sisätiloja koskeva uusi maskisuositus valmistelussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan kauppakeskuksia ja kouluja koskevalla maskisuosituksella olisi merkitystä.

THL:ssä valmistellaan parhaillaan uutta, alueellista maskisuositusta, kertoo Iltalehti.

THL:n tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa on rekisteröity 149 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on jyrkässä kasvussa, ja Suomen koronavirusilmaantuvuus on yli tuplaantunut parissa viikossa.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoo STT:lle, että maskien käyttöä voitaisiin suositella laajemmin sisätiloissa.

Harkinnassa on erityisesti maskien käyttö kauppakeskuksissa ja kouluissa. Uutta suositusta voitaisiin käyttää, jos koronatartuntatilanne kiihtyy joillain alueella.

Uusi suositus on tarkoitus saada valmiiksi tämän viikon aikana

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen pitää tulevaa suositusta järkevänä.

– Olen sitä mieltä, että tilannekohtaista harkintaa käyttäen tämä on järkevän kuuloinen alueellinen suositus mihin tahansa tilaan, jossa on paljon ihmisiä, Vuorinen kommentoi Iltalehdelle.

VTT:n erikoistutkija Aku Karvinen on samoilla linjoilla.

– Kyseinen esitys olisi oikein hyvä. Se olisi kustannustehokas tapa saada koronatilannetta paremmaksi ja keino välttyä kevään kaltaiselta yhteiskunnan sulkemiselta. Tällä hetkellähän tilanne menee huonompaan suuntaan, Karvinen kommentoi.

Karvisen mukaan kauppakeskuksia ja kouluja koskevalla maskisuosituksella olisi merkitystä. Hän korostaa, että sisätiloissa koronaan sairastumisen riski on moninkertainen ulkotiloihin verrattuna.