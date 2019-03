IL: SAK:n liitoilta 1,4 miljoonan euron vaalituki ”kansanliikkeelle”

Vapaiden valtakunta -kampanja kertoo haluavansa muuttaa politiikan suuntaa.

SAK on rahoittanut jäsenliittojensa kanssa lähes 1,4 miljoonalla eurolla eduskuntavaaleihin tähtäävää Vapaiden valtakunta -liikettä.

Iltalehden mukaan kampanjan suurimmat tukijat ovat julkisten alojen JHL, palvelualojen PAM ja Teollisuusliitto, joista kukin on maksanut ”kansanliikkeelle” noin 400 000 euroa.

Kampanjan koordinaattorina toimii aiemmin SDP:n järjestöpäällikkönä työskennellyt Aslak Haarahiltunen. Vapaiden valtakunnan tiedotuksesta vastaa PAM:n järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen, joka kertoo toimivansa kampanjassa ”ilman titteliä verkoston jäsenenä”.

– Emme ole SAK:n peitejärjestö, emmekä järjestö lainkaan, vaan kansanliike. Kerromme avoimesti, ketkä meitä tukevat, Lehikoinen sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa kampanja ei aio tukea yksittäisiä ehdokkaita tai puolueita.

– Jos miettii, miksi SAK:lainen kenttä [tukee], niin meillä on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka ovat viime vaaleissa jättäneet äänestämättä. Ja kyllä me näemme, että jos on tällainen porukka, joka haluaa äänestysaktiivisuutta tukea, niin meidän on luontevaa tukea sitä taloudellisesti, Lehikoinen toteaa.

Vapaiden valtakunnalla ei tällä hetkellä ole muita tukijoita SAK:n, SAK:laisten liittojen ja ammattiosastojen lisäksi. Liikkeen puolesta äänestyslupauksen on tehnyt internetin kautta yli 11 000 ihmistä.

Kampanja ilmoittaa arvoikseen muun muassa paikallisen sopimisen ja vihapuheen vastustamisen.

– Me äänestämme ehdokkaita, jotka ajavat sellaista Suomea, jossa jokainen voi elää palkallaan, vapaana mielivaltaisen irtisanomisen pelosta. Meidän edustajamme eivät ratkaise asioita pakkolaeilla tai leikkureilla, vaan sopimalla, Vapaiden valtakunnan verkkosivuilla kerrotaan.