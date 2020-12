IL: Näin joulua voi viettää hoivakodeissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vierailuja on rajoitettu ja yhteisiä joulujuhlia on peruttu.

Koronaviruspandemian vuoksi tänä vuonna joulua vietetään poikkeusjärjestelyin myös hoivakodeissa. Iltalehden haastattelemien hoivakotien edustajien mukaan poikkeusjärjestelyt näkyvät esimerkiksi siten, että vierailujen määrä on rajattu.

Hoivakotipalvelujen tuottaja itse päättää, kuinka monta vierailijaa se sallii hoivakodin tiloissa samanaikaisesti. Tämän vuoksi läheisten kannattaa sopia hoivakodin kanssa etukäteen, milloin he haluavat tulla vierailulle.

Osassa hoivakoteja yhteiset joulujuhlat asukkaille ja läheisille on tänä vuonna peruttu. Hoivakoteihin ei myöskään voida päästää ulkopuolisia esiintyjiä. Osassa hoivakoteja voidaan järjestää hoitohenkilökunnan ja asukkaiden kesken joulujuhla, mutta osallistujamäärä on rajattu. Myös jouluruokailuissa voi olla rajoituksia siten, että ruokailu on porrastettu.

Iltalehden mukaan osa hoivakodeista suosii tänä vuonna virtuaalisia esityksiä. Hoivakodit myös suosittelevat, että läheiset viettäisivät joulua etäyhteyksien avulla.