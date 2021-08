IL: Kärkkäinen kehottaa työntekijöitään kieltäytymään koronarokotteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikaa haittavaikutuksia, väittää tavarataloketjun omistaja.

Tavaratalo Kärkkäisen omistaja Juha Kärkkäinen on ilmoittanut työntekijöilleen, ettei näiden pitäisi ottaa koronarokotetta. Asiasta kertoo Iltalehti. Kärkkäinen on lähettänyt työntekijöilleen sähköpostia, jossa on saatteena linkki MV-sivustolle.

– Lukekaa ja katsokaa nämä videot ja kieltäytykää piikistä, Kärkkäinen kirjoittaa.

Iltalehti on tavoittanut Kärkkäisen perustelemaan viestiään.

– Olen kehottanut lukemaan ja tutkimaan rokotteiden vaarallisuutta ja pitäytymään rokotteesta. Meillä ei ainakaan painosteta työntekijöitä ottamaan rokotteita. Haittavaikutuksia on paljon, veritulppia ja ihmisiä on ollut sairaslomalla niistä. Mielestäni sitä ei kannata tällä hetkellä ottaa, hän väittää.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on todennut, että koronarokotteen haittavaikutukset ovat lieviä. Rokote myös ehkäisee koronan vakavaa tautimuotoa ja kuolemia.

Kärkkäisen mukaan työntekijän asemaan ei vaikuta se, ottaako tämä rokotteen.