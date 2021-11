IL: Hallituspuolueissa lobataan Ruotsin Gripen-hävittäjää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen hävittäjähankintojen väitetään politisoituneen.

Iltalehden tietojen mukaan eri hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä on lobattu vahvasti ruotsalaisen JAS 39 Gripen E -hävittäjän puolesta. Suomelle esitettyyn tarjoukseen sisältyy 64 Gripen E -hävittäjää, laaja aseistuspaketti ja kaksi GlobalEye AEW&C -valvontakonetta.

Pääministeripuolue SDP on jakautunut asian suhteen. Muun muassa Kimmo Kiljusen ja Erkki Tuomiojan on arvioitu kannattavan Gripenin valitsemista. Osa puolueen kansanedustajista on huolestunut tilanteessa, jossa hankinta tehtäisiin muiden valtioiden intressien perusteella.

– Silloin palaamme vapaaehtoisesti takaisin 1960-luvulle ja tarpomaan rämesuolle, jolta pääsimme pois glasnostin ja perestroikan seurauksena ja itse tekemämme Hornet-hankinnan ansiosta, SDP-vaikuttaja sanoo IL:lle.

Gripenille löytyy tukea myös vasemmistoliitossa ja keskustassa, joiden kansanedustajien on katsottu vierastavan amerikkalaisen koneen valintaa.

Hallituslähteiden mukaan vihreissä ollaan odottavalla kannalla, eikä puolueessa ole vastustusta hävittäjien ostamiselle Yhdysvalloista. Hallitus tekee lopullisen päätöksen HX-hankkeesta puolustusvoimien esityksen pohjalta.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan valinta tehdään ensisijaisesti suorituskyvyn perusteella. Puolustusvoimat arvioi syksyn aikana tarjoukset, joita on saatu Boeing F/A-18 Super Hornet-, Lockheed Martin F-35-, Dassault Rafale-, Eurofighter Typhoon- ja Saab Gripen-hävittäjistä.