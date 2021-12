Huolestuttava muutos testituloksissa – näin omikron löytyi

– Se herätti levottomuutta. Aloimme huolia siitä, että olemme tekemisissä jonkin uuden kanssa, Lancet Laboratoriesin patologi Allison Glass muistelee.

Yksityinen eteläafrikkalainen laboratorio havaitsi koronaviruksen omikroniksi ristityn muunnoksen ensimmäisenä. Glass kertoo CNN:n haastattelussa, miten variantin jäljille päästiin.

Marraskuun alussa koronaviruksen PCR-testinäytteitä tutkivan laboration tutkijat havaitsivat saman poikkeaman toistuvan uudelleen ja uudelleen positiivisissa näytteissä. Eteläafrikkalaisen News24:n mukaan ensimmäisen omikron-näytehavainnon teki tutkija Alicia Vermeulen.

Laboratorio hälytti pian viranomaiset ja virologit alkoivat tutkia näytteitä. Uudesta variantista tiedotettiin virallisesti viime viikon torstaina.

Muunnos on levinnyt laajasti etenkin Etelä-Afrikan väkirikkaassa Gautengin maakunnassa ja vallannut siellä nopeasti alaa aiemmin hallinneelta deltavariantilta. Etelä-Afrikkalaisissa tutkimuslaitoksissa tehdään nyt kuumeisesti töitä muunnoksen ominaisuuksien selvittämiseksi.

Toistaiseksi tiedetään vain se, että muunnos sisältää runsaasti mutaatioita, jotka saattavat tehdä siitä aiempaa herkemmin tarttuvan ja auttaa sitä kiertämään rokotusten tai aiemmin sairastetun koronataudin antamaa suojaa.

Uusia omikron havaintoja tehdään jatkuvasti eri maissa ympäri maailmaa.

CNN goes inside the South African lab where the Omicron variant of coronavirus was first discovered. @McKenzieCNN reports.https://t.co/63YRVWfXBY pic.twitter.com/lqByVRn5OL

— New Day (@NewDay) December 1, 2021