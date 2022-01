HU: Kuusi R-kioskia lopetti Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimitusjohtajan mukaan kyse on normaalista vaihtuvuudesta.

Helsingissä suljettiin viime vuoden aikana pysyvästi kuusi R-kioskia, kertoo Helsingin Uutiset.

Loppuvuodesta ovensa sulkivat Forumin ja Kampin kauppakeskuksissa sijaitsevat kioskit sekä kioski Länsi-Pasilassa.

R-kioskin toimitusjohtajan Teemu Rissasen mukaan kyse on normaalista vaihtuvuudesta ja uusia kioskeja avataan noin saman verran kuin vanhoja suljetaan.

– Nettovaikutus on plus miinus nolla. On luonnollista, että asiakasvirrat vaihtelevat ja muuttuvat ajan saatossa. Haemme parempia liikepaikkoja jatkuvasti, Rissanen sanoo HU:lle.

Esimerkiksi Länsi-Pasilassa Triplan kauppakeskus on vaikuttanut asiakkaiden liikkumiseen. Rissasen mukaan iso osa Pasilan käynneistä keskittyy Triplaan, jossa on kaksi R-kioskia.

Loppuvuodesta keskustan alue täydentyi yhdellä kioskilla. Lokakuussa uusi kioski avattiin Mannerheimintien ja Kalevankadun kulmaan. Helsingissä on tällä hetkellä 75 R-kioskia.