HS: Uusi valitus uhkaa viivästyttää rakennusprojektia Helsingissä

Valituksen mukaan kaupunki olisi antamassa Jätkäsaaren Bunkkerin ostajalle kiellettyä valtiontukea.

Helsingin Sanomien mukaan Jätkäsaaren Bunkkerin myynnistä on valitettu uudelleen Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin kaupunki ja rakennusyhtiö SRV solmivat aiemmin keväällä rakennusta koskevan kaupan uusin ehdoin, kun edellinen kaatui hallinto-oikeudessa.

Entiseen varastorakennukseen on tarkoitus tehdä asuntoja, liiketiloja ja uimahalli.

Apolle Rakenne Oy on tehnyt valituksen myös uudesta kaupasta. Yhtiön taustalla on Mikko Mantere, joka on valittanut myös muista Jätkäsaaren rakennusprojekteista.

Valituksen mukaan kaupunki olisi antamassa Bunkkerin ostajalle kiellettyä valtiontukea. Myös ulkopuolisten asiantuntijoden arviokirjoja pidetään virheellisinä.

Kaupunki selvittää parhaillaan, voitaisiinko kiinteistökauppa toteuttaa valituksesta huolimatta. Kaupunginhallitus totesi huhtikuussa, että rakennuksen viivästymisestä aiheutuisi merkittävää haittaa.

HS:n mukaan Mantereen aiemmin tekemillä kunnallisvalituksilla on pyritty kaatamaan ainakin 500 asunnon rakentamiseen tähtäävät tonttikaupat. Hän on myös toiminut asiamiehenä Espoon Keilaniemen tornitaloista tehdyissä valituksissa.

SRV:n mukaan Bunkkerin ja Keilaniemen valituksista aiheutuu yhtiölle jopa 5–10 miljoonan euron lasku. Rakennushankkeiden alku voi viivästyä lähes kahdella vuodella, jos valitusprosessit etenevät korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mantere kertoo olevansa veronmaksajien asialla vaatiessaan rakennuttajien tasapuolista kohtelua.