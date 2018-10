HS: Tornitalohanke peruuntui, kaupungissa 9 miljoonan kuoppa

Tornitaloa varten kaivettu monttu on keskeinen osa Järvenpään kaupunkikuvaa.

Järvenpäässä Perhelä-tornitalohankkeen romuttuminen on herättänyt järkytystä, sillä hankkeeseen on käytetty iso summa rahaa ja siitä on keskusteltu jo vuosia. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki on ehtinyt käyttää projektiin 9 miljoonaa euroa.

Tornitalokorttelin toteuttajaksi valittu Lujatalo on vetäytynyt hankkeesta viime metreillä. Suunnitteilla olleessa tornitalossa olisi ollut 25 kerrosta. Uusi rakennuttaja yritetään löytää, mutta Lujatalon vetäytymisen myötä projekti tulee viivästymään arvioiden mukaan vuodesta kahteen.

Tornitaloa varten kaivettu monttu on kaupungin kannalta niin keskeinen, että järvenpääläinen Teijo Lahti on humoristisesti ehdottanut sen ikuistamista Järvenpään taajamakylttiin. Lahden ehdotus sai HS:n mukaan riemukkaan vastaanoton Järvenpään Facebook-ryhmässä.