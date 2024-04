Propagandakanavat räjähtivät Venäjällä: Miksi maa on täynnä puolivalmiita armeijan rakennuksia?

Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin pidätys on poikinut mielenkiintoisia esimerkkejä ilmeisestä korruptiosta puolustusministeriössä ja syytöksiä maanpetoksesta.

Venäläisten propagandakanavien antia seuraava ja kääntävä suosittu War Translated on koonnut esimerkkejä sotapropagandaa suoltavien niin sanottujen Z-kanavien päivityksistä X-palveluun. Esimerkkejä sanotaan lyötyvän kymmenittäin.

Niissä ruoditaan ”pitkän aikavälin rakennushankkeita”, eli puolustusministeriön asevoimien henkilöstöä varten rakennuttamia hämmentävästi kesken jätettyjä asuinkerrostaloja. Viestien mukaan niitä löytyy ympäri Venäjää. Tileillä on jaettu myös alla näkyviä kuvia rakennuksista.

Eräässä viestissä kerrotaan esimerkiksi Krasnodarin alueella väitetysti olevasta kuudesta puolustusministeriön rakennuttamasta kerrostalosta. Niiden rakennustöiden sanotaan pysähtyneen selittämättömästi viisi vuotta sitten.

– Huomenta! Moskovan alueen Himki. Planernaja 11 talo numero 3. 85-90 prosenttisesti valmis, jopa tuplaikkunat on asennettu. Jätettynä unholaan jo kymmenen vuoden ajan, toisessa viestissä sanotaan.

Eräässä viestissä puhutaan niin ikään kymmenen vuotta kesken olleista puolustusministeriön rakennuttamista taloista Moskovan Tverskoin alueella. Neljän korkean rakennuksen sanotaan käsittävän 1300 asuntoa.

– Kaksi taloa saatiin äskettäin hädin tuskin vuokrattua ja täytettyä. Kaksi jäljellä olevaa ovat pystyssä, mutta niiden kohtalosta ei ole päätetty. Ne rapistuvat silmiemme edessä ilman ylläpitoa, kirjoittaja sadattelee.

Apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin pidätyksen syyksi on kerrottu virallisesti lahjuksen ottaminen. Mediatietojen mukaan todellinen syy saattaa kuitenkin olla syyte maanpetoksesta. Asian yksityiskohdista ei toistaiseksi ole tihkunut tietoja julkisuuteen.

Telegram-kanavilla kerrotaan leviävän myös väitteitä, joissa Ivanovia syytetään lännen agentiksi.

Ukrainan sisäministerin entinen avustaja Anton Herastshenko kertoo X-palvelussa, että viesteissä muun muassa sanotaan todisteina Ivanovin lasten elävän Britanniassa ja Ranskassa ja kerrotaan hänen vaimonsa olevan Israelin kansalainen. Ivanovien tiedetään nauttineen ylellisestä elämästä Euroopassa ja lomailleen usein Ranskassa.

Vuonna 2022 julkaistujen häkellyttävien korruptiopaljastusten mukaan Timur Ivanov on vedättänyt jättiomaisuuden puolustusministeriön rakennushankkeista.

Myös puolustusministeri Sergei Shoigun perheen tiedetään nauttivan tuottoisista puolustusministeriön bisneksistä. Shoigun Ksenia-tyttären nimissä olevilla yhtiöillä on kerrottu olevan miljoonien eurojen sopimuksia ministeriön kanssa.

Hilarious. Having received instructions from the Kremlin on coverage of the arrest of corrupt official Timur Ivanov, Russian Z-channels started sharing stories about “long-term construction” – residential buildings for the Russian military, which are 80-90% completed and then… pic.twitter.com/LUFuAiVHZ0

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 24, 2024