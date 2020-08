HS: ”Ruotsin tilanne on katastrofaalinen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa eri rikollisjengeihin kuuluu yli 5 000 nuorta.

Ruotsia ravistelee raa’an jengiväkivallan aalto, jota ei ole saatu kuriin. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Tukholmassa ampumistapausten määrä on kasvanut tänä vuonna 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Koko Ruotsissa ampumisissa haavoituneiden määrä on yli nelinkertaistunut vuosien 2008–2018 välillä. Tilanteen pelätään pahentuvan. HS muistuttaa, että Suomessa tehdään kuitenkin yhä enemmän henkirikoksia väkilukuun suhteutettuna.

Neljä viikkoa sitten koiraa ulkoiluttaneen 13-vuotiaan tytön elämä päättyi Botbyrkassa McDonald’sin pihalle, kun valkoisesta autosta ammuttiin aseella. Poliisi epäilee, että sivullisen kuolemaan johtanut ampuminen liittyi paikallisten rikollisjengien välienselvittelyyn.

– Ruotsin tilanne, se on katastrofi, sanoo tytön muistopaikalta tavoitettu Jarek Jasecki.

Kansallisen poliisijohtaja Mats Löfving arvioi taannoin Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Ruotsissa eri rikollisjengeihin kuuluu yli 5 000 nuorta, jotka ovat valmiita aseelliseen väkivaltaan. Tukholmassa rikollisjengejä on vähintään 50. Tiistaina Ruotsin radio kertoi, että jengit ovat pystyttäneet Göteborgiin katusulkuja ja pysäyttelevät autoja.

Jengiväkivalta on ollut Ruotisssa poliittinen puheenaihe. Hallitus on HS:n mukaan esittänyt muun muassa, että poliisi saa laajemmat valtuudet tehdä kotietsintöjä ilman rikosepäilyä ja että jäseniä jengeihin rekrytoivat saisivat kovempia rangaistuksia. Lisäksi poliisi on saanut laajemmat valtuudet salatun tietoliikenteen kuunteluun ja muun muassa mahdollisuuden laajempaan seurantalaitteiden käyttöön.

Ruotsin kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on esittänyt, että rikollisjengin jäsenyydestä pitäisi tehdä rangaistavaa.