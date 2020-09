HS: Ravintoloiden aukioloajat kiristymässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksessa neuvotellaan valomerkin ajankohdasta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on kiristämässä ravintoloiden aukioloaikoja pahentuvan koronatilanteen myötä, kertoo Helsingin Sanomat. Päätökset on tarkoitus tehdä tiistaina.

Neuvotteluissa on ollut esillä erityisesti kaksi valomerkin ajankohtaa. Jos perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johtaman sosiaali- ja terveysministeriön tiukempi kanta voittaa, tarjoilu päättyisi jatkossa jo puoliltaöin. Toisena vaihtoehtona on ollut esillä kello yksi yöllä. Myös rajoituksia asiakasmääriin on pohdittu.

Tavoitteena on tehdä myös päätös, jossa ravintolarajoituksia voitaisiin tehdä alueellisesti lisää koronatilanteen pahentuessa nykyisestä, tai vastaavasti keventää mikäli leviäminen alueella saataisiin taltutettua.

Muutokset ollaan tekemässä asetuksella, jolla nykyisen lain puitteissa voi kiristää alkoholin myyntirajaa iltakymmeneen saakka.

Ravintola- ja matkailutoimialaa edustava MaRa katsoo, että tiukat rajoitukset merkitsevät konkursseja ja työttömiä.