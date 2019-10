Hillary Clinton: Vihreiden ehdokas oli Venäjän toimija

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen presidenttiehdokas kertoo havainneensa ulkovallan agentin myös demokraattien esivaaliehdokkaista.

Entinen senaattori ja presidenttiehdokas Hillary Clinton on kohauttanut rajuilla väitteillään Venäjän vaikutusyrityksistä Yhdysvaltain sisäpolitiikassa.

Clintonin mukaan vuoden 2016 presidentinvaaleissa ehdolla ollut vihreiden Jill Stein toimi käytännössä Venäjän puolesta.

– Kyllä, hän oli Venäjän toimija, todellakin. He tietävät, etteivät voi voittaa ilman pienpuolueen haastajaa, Hillary Clinton sanoi ex-presidentti Barack Obaman kampanjapäällikkö David Plouffen haastattelussa.

– En tiedä, kuka vastaava ehdokas on tällä kertaa. Mutta voin taata, että he tukevat sinnikästä pienpuolue-ehdokasta ratkaisevissa osavaltioissa.

Hän epäili demokraattipuolueen kongressiedustaja Tulsi Gabbardin ajavan mahdollisesti samaa tarkoitusta. Gabbardin ulkopoliittinen näkemys eroaa merkittävästi interventionistista linjaa ajavasta Hillary Clintonista.

– En halua tehdä ennusteita. Mutta luulen, että he ovat kiinnittäneet katseensa erääseen henkilöön demokraattipuolueen esivaaleissa ja valmistelevat häntä parhaillaan pienpuolue-ehdokkaaksi. Hän on venäläisten suosikki. He ovat jo tukeneet häntä monilla verkkosivustoilla, boteilla ja muilla keinoin, Clinton sanoi Tulsi Gabbardiin viitaten.

Demokraattien esivaaleissa kamppaileva Gabbard on painottanut, ettei aio kampanjoida sitoutumattomana tai toisen puoleen ehdokkaana ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Hän arvosteli tiistaina pidetyssä esivaaliväittelyssä the New York Times -lehden artikkelia, jossa hänen kerrottiin tuovan ”kaaosta” esivaaleihin. Lehden mukaan Gabbard on saanut epäilyttävän paljon näkyvyyttä äärioikeiston vaikuttajilta ja Venäjän valtionmedialta.

– New York Times ja CNN ovat mustamaalanneet kaltaisiani veteraaneja, koska olemme vaatineet loppua vallanvaihtoon tähtäävälle sodalle. Tämä on täysin halveksittavaa toimintaa, Tulsi Gabbard sanoi.