Henna Virkkunen: Kaikki mikä tehdään öljystä, voidaan tehdä myös puusta

Hyvin hoidetut metsät ovat mepin mielestä Suomen vahvuus ilmastotalkoissa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkusen mukaan Suomen on toimittava sen puolesta, että Euroopan unioni kiristää omia tavoitteitaan ja saa myös muun maailman mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Tuoreissa ilmastolinjauksissaan Suomi ajaa EU-tavoitteen tiukentamista vähintään 55 prosenttiin. Tämä on hyvä tavoite, EU-parlamentti teki vastaavan linjauksen jo aiemmin syksyllä. Nyt myös muut EU-jäsenmaat on saatava laajasti tähän mukaan, Virkkunen kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Mepin mukaan päätöksiä ja toimia on tehtävä nyt, kun ilmaston lämpenemiseen voidaan vielä vaikuttaa.

– Useat laskelmat osoittavat, että mitä kauemmas toimia lykätään, sitä kalliimmaksi sen aiheuttamat tuhot koituvat.

Virkkusen mukaan muutos on vielä mahdollinen. Se voidaan tehdä myös taloudellisesti kestävästi.

– On hyvä muistaa, että Euroopan unioni tulee saavuttamaan jo aiemmin asettamansa 2020-tavoitteet. Päästöjä on vähennetty 23 prosenttia samaan aikaan kun BKT on kasvanut 53 prosenttia. Se osoittaa että kestävä kasvu on mahdollista.

Virkkunen kirjoittaa, että ”Suomen vahvuutena ilmastohaasteissa ovat hyvin hoidetut metsämme”.

– Hoidetut metsät ovat paitsi suuri ja tärkeä hiilinielu, myös kestävien raaka-aineiden lähde.

Europarlamentaarikko muistuttaa, että muoveja ja muita fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia materiaaleja pyritään kiihtyvällä tahdilla korvaamaan kierrätettävillä ja biopohjaisilla tuotteilla.

– Kaikki mikä voidaan tehdä öljystä, voidaan tehdä myös puusta. Suomessa syntyy metsäteollisuuden sivutuotteena jatkuvasti uusia puupohjaisia innovaatioita, joilla on nyt maailmalla kasvava kysyntä.

– Ilmastonmuutos on iso haaste, mutta meillä on tarjota siihen myös ratkaisuja, Virkkunen kirjoittaa.