Helsinki-Vantaalle tunkeuduttu – poliisilta vakava viesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aitojen sisäpuolelle tunkeutuminen on rikos.

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkinnassa muutama tapaus, jossa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelle on tunkeuduttu luvatta. Poliisi tutki tapauksia muun muassa rikosnimikkeillä ilmailurikkomus ja vahingonteko.

– Haluamme muistuttaa ihmisiä siitä, että lentoasema on turvavalvottu alue, joka on aidattu hyvästä syystä. Aitojen toiselle puolelle meneminen ilman lupaa on rikos, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lentoaseman vastuukomisario Harri Vihola muistuttaa poliisin tiedotteessa.

Sama koskee hänen mukaansa myös lentoaseman turvatarkastuspisteitä.

– Niiden ohittaminen ilman lentoaseman turvatarkastuksessa työskentelevien henkilöiden tekemää virallista turvatarkastusta on myös ehdottomasti kiellettyä, Vihola jatkaa.

Pahimmillaan edellä mainittu toiminta voi johtaa ilmaliikenneonnettomuusvaaraan ja aiheuttaa poikkeustoimenpiteitä, jotka sitovat eri viranomaisresursseja tapauskohtaisesti pitkiksikin ajoiksi.

– Toiminnan seurauksena mahdolliset viivästykset lennoissa saattavat aiheuttaa korvausvastuun ja tällöin sakkorangaistus alkaa tuntua pikkusummalta tällaiseen korvausvastuuseen nähden, Vihola sanoo.