Heli Järvinen kertoo, miksi hänkin lipeää hallituksen sote-rintamasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolme vihreää kansanedustajaa ei aio äänestää uudistuksen puolesta.

Eteläsavolainen kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) sanoo, ettei hän voi äänestää hallituksen sote-esityksen puolesta. Hän on kolmas vihreä, joka ilmoittaa, ettei tue hallituksen esitystä. Aiemmin näin ovat todenneet kansanedustajat Inka Hopsu (vihr.) ja Mari Holopainen (vihr.). Vihreät kuuluu hallitukseen.

Järvinen perustelee kantaansa sillä, ettei Savonlinnan sairaalan toiminnan jatkumisesta ole takeita.

– Savonlinnalaisille markkinoidaan soteuudistusta kertomalla, että oma sairaalamme säilyy, vaikkei tämän väitteen tukena ole senttiäkään lisärahoitusta verrattuna niihin alueisiin, jotka ylläpitävät vain yhtä sairaalaa, Järvinen kirjoittaa Facebookissa.

Hän viittaa siihen, että hallitus on luvannut, että sekä Mikkelissä että Savonlinnassa jatkuu sairaalatoiminta. Jos rahoitusta ei lisätä, Mikkeli ja Savonlinna joutuvat käymään kisaa samoista rahoista. Mikkeli on ilmoittanut, että se hakee päivystävän sairaalan asemaa.

Järvinen huomauttaa, että Savonlinnan toiminnan jatko on varmistettu vain kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä, jossa todetaan, että oikeus kahteen ympärivuorokautisesti päivystävään sairaalaan on vain vuoteen 2032 asti. Lisäksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on sanonut, että Etelä-Savon ”sotesapluunaan ei mahdu kahta keskussairaalaa”.

– Koska terveyspalveluiltaan kallein ja väestöltään pienituloisin, sairastavin ja nopeimmin vanheneva Etelä-Savo lupauksista huolimatta jätetään yksin, en vieläkään mitenkään pysty äänestämään sellaisen sote-ratkaisun puolesta, joka vaarantaa yhteisen maakuntamme toisen sairaalan jatkon nykyvahvuudessaan, Järvinen kirjoittaa.