”He veivät meidät Venäjälle ja antoivat aseet”

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa sotilaspukuihin pukeutuneet miehet kertovat aloittaneensa kapinan ja kieltäytyvänsä taistelemasta Venäjän puolesta. Videon on jakanut muun muassa Visegrad 24 Twitterissä.

Miehet kertovat olevansa Itä-Ukrainan Donbasin alueelta. He ovat omien sanojensa mukaan oikeasti tavallisia siviilejä. Nuorimmat heistä ovat 18-vuotiaita.

– He veivät meidät laittomasti Venäjlle ja antoivat aseet, mutta emme saaneet asiakirjoja tai mitään muuta, videolla sanotaan.

– Meidät on lähetetty Sumyn alueelle Ukrainaan. Monet meistä on tapettu.

Miesten mukaan heitä on huijattu. He pyytävät ihmisiä jakamaan videota, jotta tieto heidän kohtalostaan tavoittaisi mahdollisimman monet.

– Venäjän puolustusministeriöllä ei ole mitään tietoa, että meidät on lähetetty tänne.

Videolla nähdyn tilanteen aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan.

Soldiers from Donbas launch a mutiny and declare that they won’t fight for Russia in Ukraine near Sumy.

– “They took us illegally to the territory of the Russia and gave us weapons but without documents, without anything”

– “Take us home”

Full translation in the comments below. pic.twitter.com/Zks1CSfqWQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 28, 2022