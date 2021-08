He ovat kaksi etsityintä mafiapomoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italian sisäministeriö on julkaissut uuden listan maan etsityimmistä rikollisista.

Kaikkiaan ministeriön listalla (.pdf.) on 62 Italian etsityintä rikollista ja kärjessä ovat Sisilian mafian, Cosa Nostran päälliköihin kuuluvat Matteo Messina Denaro, 59, ja Giovanni Motisi, 62. Kaksikko komeilee myös Europolin Euroopan etsityimpien rikollisten listalla.

Palermon Pagliarellin mafiaperheen ja samannimisen mafian hallintoalueen (mandamento) päällikkö Giovanni Motisi on piileskellyt viranomaisia vuodesta 1998 lähtien. Hänet on tuomittu poissaolevana elinkautiseen muun muassa murhasta.

Motisi luopui perheen päällikkyydestä 2000-luvun alussa, mutta on silti edelleen yksi Cosa Nostran vaikutusvaltaisimmista mafiosoista. Hänen arvellaan piileskelevän viranomaisia edelleen Sisiliassa.

Listan ykkönen on ollut vuodesta toiseen Trapanin provinssiin kuuluvan Castelvetranon capomandamento, yksi maailman etsityimmistä rikollisista, Matteo Messina Denaro. Hän on ollut myös Cosa Nostran toimintaa ohjaavan komission jäsen ja siten vastuussa sen päättämistä terrori-iskuista sekä poliisien, tuomareiden ja poliitikkojen murhista.

Hänet on tuomittu poissaolevan lukuisiin elinkautiseen. Kaikkiaan Messina Denaron kontolle lasketaan yli sata murhaa joko tekijänä tai toimeksiantajana.

Messina Denaro on ollut kateissa viranomaisilta vuodesta 1993 lähtien. Häneltä on kuitenkin saatu takavarikkoon viime vuosina bulvaanien välityksellä hallitsemaansa omaisuutta lähes kolmen miljardin euron edestä. Myös useita hänen sukulaisiaan ja lähipiiriinsä kuuluvia mafiosoja on pidätetty, mutta itse johtajaa ei toistaiseksi ole löytynyt.

Lisäksi Italian ”most wanted” -listalla on Calabrian mafian ’ndranghetan jäseniä 18, Campanian mafian camorran jäseniä kolme ja Apulian maakunnan järjestäytyneestä rikollisuudesta neljä henkilöä.