Hbl: Suomesta vietyjä kalloja vaaditaan palautettaviksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Karoliininen instituutti haluaa tutkia jäänteitä tarkemmin ennen niiden palauttamista.

Ryhmä ruotsinsuomalaisia aktivisteja vaatii Tukholmassa sijaitsevaa Karoliinista instituuttia palauttamaan Suomesta viedyt ihmisten pääkallot, uutisoi Hufvudstadsbladet.

Hbl:n mukaan kolme ruotsalaista lääkäriä kuljetti vuonna 1873 noin 60 ihmisen pääkalloa Suomesta Ruotsiin tutkiakseen tieteellisesti ”suomalaista rotua” ja sen alaryhmiä, kuten hämäläisiä, savolaisia ja karjalaisia.

Tietojen mukaan tiedemiehet ovat etsineet kalloja ainakin Pälkäneeltä, Pielavedeltä, Rautalammelta ja Enosta. Nykyisin kalloja säilytetään Karoliinisen instituutissa.

Sirpa Humaliston mukaan kallot olisi syytä palauttaa kotimaan multiin.

– Meidän tulee tietää, miten kerromme tästä nuorille, Humalisto sanoo Hbl:lle.

Humaliston mukaan kalloja Ruotsissa tutkinut tiedemies Gustaf Retzius ajatteli todennäköisesti ruotsalaisten olevan parempia kuin suomalaiset, joita pidettiin lyhytkalloisina, hitaina, vähälahjaisina ja lannistuneina.

– Se on jättänyt jälkensä meidän päiviimme asti.

Karoliininen instituutti on pyytänyt anteeksi tapahtumien eettisen harkinnan puutetta ja sanonut, että jäännösten hakeminen on tapahtunut tavalla, jota nykypäivänä on pidettävä epäkunnioittavana ja epäeettisenä.

Yliopiston vastaus on herättänyt palautusta vaativassa ryhmässä erilaisia mielipiteitä. Osa pitää Retziuksen tutkimuksia pohjana ruotsalaiselle 1900-luvun rotubiologialle ja rotuhygienialle.

– Itselläni on vähän lievempi kanta. Niin siihen aikaan tehtiin tiedettä, mutta nykypäivän näkökulmasta meidän pitäisi yksinkertaisesti oppia sen ajan virheistä. Silloin kallokokoelmia oli kaikkialla. Nyt meidän pitäisi saada niille loppu, haudata jäänteet uudelleen ja laittaa asialle piste, ryhmän jäsen Tapani Humalisto sanoo.