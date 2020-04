Hätähuuto Ruotsista: Suomen rajan sulku olisi katastrofi

Pohjois-Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmän pelätään ajautuvan kaaokseen.

Pohjois-Ruotsin Norrbottenin maakuntajohtaja Anna-Stina Nordmark Nilssonin mukaan Suomen ja Ruotsin välisen työmatkaliikenteen kieltäminen olisi Pohjois-Ruotsin sairaanhoidolle suuri uhka.

– Olemme ymmärtäneet, että päätöstä (työmatkaliikenteen jatkumisesta) todennäköisesti harkitaan uudelleen. Suomen hallituksen puolelta sanotaan, että jotain voi tapahtua. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että kaikki Norrbottenin kansanedustajat ovat vahvasti mukana vaikuttamassa asiaan, Anna-Stina Nordmark Nilsson sanoi keskiviikkona Norrbottenin sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuudessa Ruotsin yleisradio SVT:n mukaan.

Tähän asti Suomen ja Ruotsin välisen rajan on voinut ylittää työn tai esimerkiksi pakottavan perhesyyn takia. Suomessa hallitus on arvioinut, että pohjois- ja länsirajalla voidaan joutua lisäämään rajoituksia myös työmatkaliikenteeseen epidemiatilanteen takia.

Anna-Stina Nordmark Nilssonin mukaan terveydenhuoltoa jouduttaisiin siirtämään Torniolaaksosta muualle, mikäli sulku toteutuisi. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että kokonaisia terveyskeskuksia suljettaisiin. Hänen mukaansa alueella työskentelee hoitotyön piirissä säännöllisesti ainakin 90 suomalaista.

Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittää päivittäin noin 3000 työmatkalaista, joista noin 200 työskentelee terveydenhuollon tehtävissä. Sulkusuunnitelmia kuvataan nyt Ruotsin puolella ”katastrofaalisiksi”.

– Ongelmana on, että apua ei ole saatavilla. Tartunta löytyy koko maasta, joten terveydenhuolto ajautuisi katastrofiin, Haaparannan kunnanneuvos Sven Tornberg sanoo.

– Jos kukaan ei tule rajan yli, ei ole terveydenhuoltoa. Se kärsisi kovasti, koska mistä sitten löydetään työvoimaa? Suomi-Ruotsi rajaneuvontapalvelun koordinaattori Päivi Koivupalo toteaa.

Norrbottenissa on tällä hetkellä 65 todettua koronavirustartuntaa. Tartuntaan on menehtynyt 4 ihmistä. Tartuntojen määrä on väkilukuun suhteutettuna yli kaksinkertainen Suomen Lappiin verrattuna, jossa vahvistettuja tartuntoja on 27.

Lapin sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Jukka Mattila arvioi tiistaina Verkkouutisille Pohjois-Ruotsissa tilanteen olevan paljon huonompi kuin Pohjois-Suomessa. Eroja tartuntapausten lukumäärässä on selittänyt Ruotsin erilainen koronavirusstrategia.