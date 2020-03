Viruksen uusi tie Suomeen? Ylilääkärin mukaan Ruotsiin pääsee vapaasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Ruotsin koronatilanne jo huomattavasti pahempi kuin Pohjois-Suomen.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila toteaa koronavirustartuntojen leviämisen Ruotsista Suomeen olevan todennäköistä. Rajan ylittää päivittäin edelleen jopa 3 000 työmatkalaista, vaikka henkilöliikenne maiden välillä on suljettu.

– Ruotsin raja on toistaiseksi aika vapaasti kuljettavissa. Suomalaiset pääsevät palaamaan sieltä kotimaahansa ja Ruotsiin päin pääsee kuka vaan. Siinä ei ole tavallaan mitään estettä sille, että joku voi käydä altistumisen hakemassa, Jukka Mattila arvioi Verkkouutisille.

Johtajaylilääkärin mukaan Lapissa ollaan lähes päivittäin yhteydessä sekä Pohjois-Ruotsin että Pohjois-Norjan sairaanhoitopiireihin. Suomessa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella on tähän mennessä todettu yhteensä 22 vahvistettua koronatapausta. Tapauksista 16 on Lapin sairaanhoitopiirin alueella ja kuusi Länsi-Pohjan alueella.

Ruotsin Norrbottenissa todettuja tartuntoja oli tiistaina yhteensä 59. Norrbottenissa on hiukan yli 250 000 asukasta, kun Suomen Lapissa väkiluku on vajaa 180 000.

– Ruotsissa epidemian hallintakeinot ovat aivan toisenlaiset. Norrbottenin alueella tartuntojen määrä näyttää huomattavasti suuremmalta kuin Suomessa on nyt. En ole täysin varma Pohjois-Norjan tilanteesta, mutta meillä on tänään illalla kokous, jossa tilanne selviää. Mutta meillä on selkeästi kevyempi tilanne kuin Pohjois-Ruotsissa, Mattila sanoo.

Eroja Ruotsin ja Suomen tilastojen välillä selittää Ruotsin erilainen koronavirusstrategia. Maa ei ole lähtenyt koronaviruksen torjumisessa koviin rajoituksiin samassa tahdissa muiden maiden kanssa, vaan on valinnut rajoittamisessa muuta Eurooppaa selkeästi keveämmät toimet. Tiistaihin mennessä maassa oli noin 4 000 vahvistettua tapausta ja noin 150 tartuntaan kuollutta.

Työmatkaliikenteen sulkeminen ongelmallista

Jukka Mattilan mukaan tartuntariskin pienentämiseksi ei kuitenkaan ole vain yhtä oikeaa vastausta, vaan erinäisissä kielloissa tulee huomioida myös kokonaistilanne. Jo julkisuudessa väläytettyä työmatkaliikenteen täydellistä kieltoa hän ei pitäisi tästä näkökulmasta perusteltuna.

– Olisi todella kova liike, jos Suomi päättäisi pysäyttää työmatkaliikenteen, koska Ruotsin Itäinen osa, Lapin läntinen osa ja varsinkin Länsi-Pohjan alue ovat täysin yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Ruotsalaisia käy Suomen puolella töissä merkittävästi ja päinvastoin, Mattila sanoo.

– Ja toinen asia on se, että suomalaisia terveydenhuollon ammattilaisiakin käy Ruotsin puolella niin paljon, että Ruotsin Norrbottenin sairaanhoito kärsisi isosti, mikäli työmatkaliikenne kiellettäisiin kokonaan.

Hänen mukaansa tulisi kuitenkin harkita sitä, että Ruotsin puolella työssä käyvät määrättäisiin Suomeen tulon jälkeen samanlaiseen kahden viikon ”karanteeniin” kuin muualtakin ulkomailta Suomeen tulevat. Eristäytyminen kotioloissa ehkäisisi mahdollisen tartunnan levittämisen Suomessa, mutta mahdollistaisi jopa ”karanteeniaikana” Ruotsissa töissä käynnin.

Uudellamaalla Helsinki-Vantaan lentokenttää on luonnehdittu jopa koronaviruksen portiksi Suomeen. Lapissa Suomen ja Ruotsin raja voisi olla jälleen uusi väylä tartunnoille.

Johtajaylilääkäri Jukka Mattila huomauttaa, että riski tartuntojen leviämiseen on jo nyt kasvanut.

– Tässä vaiheessa todennäköisempää on, että Ruotsin puolelta virustartuntoja enemmän saadaan kuin Uudeltamaalta. Uudenmaan matkailua on kuitenkin selkeästi rajoitettu tässä kohtaa.