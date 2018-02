Kanadalainen mies ystävystyi Kim Jong-unin kanssa ja kuvasi sotilasparaatin

Kanadalainen Michael Spavor on ystävystynyt Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin kanssa ja luonut suhteita Pohjois-Korean hallinnon korkea-arvoisimpiin virkamiehiin, kertoo Business Insider.

Spavor johtaa järjestöä, joka järjestää matkoja Pohjois-Koreaan. Paektu Cultural Exchange edistää lisäksi Kanadan ja Pohjois-Korean välistä kaupallista ja kulttuurillista yhteistoimintaa.

Spavor käytti hyväkseen luomiaan erityissuhteita ja oli seuraamassa ja kuvaamassa Pohjois-Korean viime torstaina järjestämää suurta sotilasparaatia, joka oli suljettu ulkomaalaisilta toimittajilta.

Pohjois-Korean vuosittainen sotilasparaati, joka juhlistaa maan asevoimien perustamista, on 40 vuoden ajan järjestetty huhtikuussa. Tänä vuonna maa kuitenkin päätti siirtää paraatin helmikuulle, ja se järjestettiin päivää ennen Etelä-Koreassa alkaneiden talviolympialaisten avajaisia 8. helmikuuta.

Kanadalainen aikakausilehti Maclean’s kertoi vuonna 2013 ilmestyneessä artikkelissaan, kuinka Spavor ihastui Pohjois-Koreaan 1990-luvun lopulla.

Spavor vieraili tuolloin Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Hän muutti lopulta asumaan Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pjongjangiin kuudeksi kuukaudeksi vuonna 2005 ja työskenteli paikallisen koulun opettajana. Spavor johti tämän lisäksi koulua Kiinan Yanjissa, joka sijaitsee lähellä Pohjois-Korean rajaa.

Artikkelin mukaan ”Spavor on ystävällinen ja hyvin käyttäytyvä henkilö, jota Pohjois-Korean hallintoa lähellä olevan henkilön ei odoteta olevan”.

Spavor kertoi auttaneensa koripallolegenda Dennis Rodmania palaamaan Pohjois-Koreaan vuonna 2013 Rodmanin edellisen vierailun jälkeen samana vuonna.

Spavor matkusti Rodmanin ja kahden muun seuralaisen kanssa Kim Jong-unin vieraaksi merenrannalla sijaitsevaan hulppeaan asuntoon.

Spavor kertoi, että he ”tutustuivat karismaattiseen ja ystävälliseen Kim Jong-uniin, vaikka hänet usein kuvataan eri medioissa vakavaksi mieheksi”.

– Hänellä on hyvä huumorintaju, Spavor kertoi.

Pohjois-Korean hallinto syyllistyy karuihin rikkomuksiin ihmisoikeuksia vastaan. Ihmiset kohtaavat vankiloissa ja vankileireillä väkivaltaa, nälkäkuolemia, pakkoabortteja, murhia ja kidutusta.

Pohjois-Korean eri vankileireillä kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä ja tässä.

Here is a short video clip of some tanks from today's military parade in Pyongyang, DPRK pic.twitter.com/Oqw8Oo2lSM

— Michael Spavor (@mpspavor) February 8, 2018