Hän on epäilty Venäjän myrkkymies Tshekissä

Venäläisdiplomaatin väitetään tuoneen myrkkysalkun Prahaan.

Tshekin median mukaan hurjien salamurhaväitteiden ytimessä oleva venäläisdiplomaatti on tunnistettu Venäjän tiede- ja kulttuurikeskusta Prahassa johtavaksi Andrei Kontshakoviksi, Radio Free Europe kertoo.

Tshekin yleisradion 168 tuntia -ohjelmassa kerrottiin viikonloppuna nimettömiin turvallisuuslähteisiin viitaten, että Kontshakov lensi Prahaan kaksi kuukautta sitten ja toi mukanaan risiiniä sisältäneen salkun. Kontshakovin väitetään liittyvään suunnitelmaan surmata kolme tshekkiläistä poliitikkoa.

Seznamin mukaan Tshekin tiedustelun Venäjän FSB:n agentiksi epäilemä suurlähetystön autonkuljettaja kävi hakemassa Kontshakovin lentokentältä ja kuljetti hänet tavaroineen lähetystöön.

Tshekkiläinen Respekt uutisoi väitetystä salamurhajuonesta ensimmäisenä huhtikuun lopulla. Respektin mukaan venäläisellä diplomaattipassilla liikkuva henkilö oli tullut Prahaan aikeinaan surmata kaupungin pormestari Zdenêk Hřib sekä paikallispoliitikot Ondřej Kolář ja Pavel Novotnyi. Väitetyllä salamurhaajalla oli jutun mukaan mukanaan risiiniä. Uutinen perustui nimettömiin tshekkiläisiin tiedustelulähteisiin.

Hřib ja Kolář ovat tukeneet avoimesti Venäjän Tshekin-suurlähetystön edessä olevan aukion nimeämistä Moskovassa surmatun venäläisen oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin mukaan. Kolář on ollut myös suuressa roolissa toisen maailmansodan ajan neuvostomarsalkka Ivan Konevin patsaan poistamisessa Prahassa. Patsaasta on väännetty vuosia. Se poistettiin jalustaltaan lopulta huhtikuun alussa. Kolář on ollut aiemmin poliisisuojelussa patsaskiistassa saatujen tappouhkausten vuoksi.

Radio Free Europen mukaan Pavel Novotnyi ärsytti puolestaan Moskovaa viime vuonna hyväksymällä Vlasovin armeijan muistomerkin rakentamisen kaupunginosassaan.

Hřib vahvisti huhtikuun lopulla olevansa poliisin suojelussa hänen henkeensä kohdistuvan uhan takia. Tarkemmin asiaa ei tuolloin kommentoitu. Sittemmin kaikkien kolmen on kerrottu joutuneen ympärivuorokautiseen suojeluun.

Mitään julkista kannanottoa asiaan ei toistaiseksi ole tullut. Radio Free Europen mukaan Tshekin pääministeri Andrej Babis on kuitenkin todennut ympäripyöreästi, ettei minkään vieraan vallan sekaantumista maan sisäisiin asioihin hyväksytä.

Venäjä kiistää

Venäjä on kiistänyt jyrkästi väitteet salamurhahankkeesta ja syyttänyt niitä Venäjä-vastaiseksi kampanjaksi. Andrei Kontshakov totesi puolestaan Seznamille, että hänen salkussaan oli ”desinfiointiainetta ja karkkia”.

Venäjän Tshekin-suurlähetystö julkaisi maanantaina Facebookissa lausunnon, jossa se väitti Kontshakovin olevan uhattuna ja vaati diplomaatille poliisisuojelua. Uhkaa ei avattu tarkemmin.

Andrei Kontshakovista julkisuudessa olevat tiedot ovat epäselviä. Muun muassa miehen koulutustaustasta kerrotaan ristiriitaisesti.

The Insiderin mukaan Kontshakov on toiminut Prahassa venäläisväestön etuja ulkomailla valvovan valtiollisen Rossotrudnichestvo-viraston palveluksessa. Sitä on muun muassa Baltiassa luonnehdittu Venäjän ”pehmeän voiman” työkaluksi. Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen johtajana Kontshakov on ollut joulukuusta 2017. Tshekin tiedustelun kerrotaan kuitenkin epäilevän, että mies on todellisuudessa Venäjän vakooja.