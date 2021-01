Hän keksi ensimmäisenä koronan eliminoinnin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusiseelantilainen epidemiologi suostutteli maan hallituksen tiukentamaan viruslinjaansa.

Uuden-Seelannin onnistuneen koronavirusstrategian laatijana tunnettu epidemiologi Michael Baker hämmästelee monien muiden maiden passiivisuutta viruksen eliminoinnissa.

Hän huomauttaa Newsroomin haastattelussa, että eliminoinnista – tai tukahduttamisesta – puhuminen on infektiotautien perusasioita.

– Maailmalla on laadittu strategia tuhkarokon ja vihurirokon eliminoinniksi. Uusi-Seelanti on teoriassa jo tuhonnut nämä sairaudet. Myös polioon on suhtauduttu samalla tavalla, Michael Baker sanoo.

– Tältä pohjalta oletin, että kannatin itsestäänselvää lähestymistapaa. Näin ei ilmeisesti ollut, sillä kukaan muu ei sanonut samaa, Baker jatkaa.

Otagon yliopiston professorina ja hallituksen Covid-19-neuvonantajana toimiva Baker suositteli jo vuosi sitten tiukkoja rajoitustoimia koronaviruksen tukahduttamiseksi. Uuden-Seelannin hallitus suostui lopulta maskien ja sulkutoimien ohella ottamaan eliminoinnin viralliseksi strategiakseen.

– Tutkimusnäytön kokoamisessa on kestänyt aikansa, mutta kansanterveydelliset ja taloudelliset perusteet eliminoinnille ovat hyvin vahvat, Michael Baker toteaa.

Maailman ensimmäinen eliminointistrategia

Tavallista influenssaa pidempi itämisaika tarkoitti, että tartunnanjäljityksen ja karanteenien merkitys oli suurempi koronaviruksen kohdalla. Baker toi hallituksen viivyttelyn vuoksi näkökulmansa esiin myös median kautta.

– Myös päättäjät pohtivat parhaita ratkaisuja, ja kaikki seurasivat asian käsittelyä mediassa. Siitä tuli keino syöttää näitä ajatuksia julkiseen keskusteluun, epidemiologi sanoo.

Michael Baker julkaisi maailman ensimmäisen strategian Covid-19:n eliminoinniksi huhtikuussa 2020 New Zealand Medical Journal -tiedejulkaisussa.

Kuun puolivälissä kävi selväksi, että rajojen sulkeminen ja rajoitustoimet olivat käytännössä tukahduttaneet koronaviruksen Uudessa-Seelannissa. Tässä vaiheessa myös maan pääministeri Jacinda Ardern ja terveysjohtaja Ashley Bloomfield alkoivat puhua viruksen eliminoinnista sen hillitsemisen sijasta.