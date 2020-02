Haluatko makoilla kaksi kuukautta – avaruusjärjestö maksaa 15000e

Euroopan avaruusjärjestö ESA laajentaa tutkimustaan, jolla selvitetään avaruusmatkailun fyysisiä vaikutuksia ihmiskehoon. Oleskelu painottomassa tilassa aiheuttaa muun muassa lihasten surkastumista sekä muutoksia luuntiheyteen ja silmien toimintaan.

Ranskassa ja Sloveniassa toimivat tutkijat seuraavat 60 päivän ajan neljää koehenkilöryhmää, joiden tulee pysytellä pitkiä aikoja makuuasennossa. Ainakin toisen olkapään on kosketettava sänkyyn myös syödessä, peseytyessä ja muita tarpeita hoitaessa.

ESA:n mukaan vapaaehtoisia pyöritetään lisäksi sentrifugissa keinotekoisen painovoiman simuloimiseksi.

Uuteen tutkimukseen etsitään yhteensä 48 mies- ja naisosallistujaa, joille maksetaan osallistumisesta 12 500 puntaa eli noin 15 000 euroa. Tutkijat varoittavat, että kokeeseen osallistuminen voi kuulostaa liiankin rentouttavalta. Koehenkilöiden tilaa seurataan jatkuvasti testeillä ja tutkijaryhmän kysymyspattereilla.

– Saamme näihin tutkimuksiin paljon hakemuksia. Mutta ne eivät ole mikään vitsi: sängyssä makaaminen voi kuulostaa hauskalta, mutta hupi katoaa varsin nopeasti. Erityisesti silloin, kun henkilöltä otetaan verinäytteitä ja lihasten näytepaloja. Arvostamme suuresti vapaaehtoisia, jotka uhraavat arkisen elämänsä ihmiskunnan tutkimusmatkailun puolesta, ESA:n miehitettyjen avaruuslentojen ryhmäjohtaja Jennifer Ngo-Anh sanoo.

