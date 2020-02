Hallituspuolueet estivät hoitajamitoituksen rahoituksen arvioinnin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuslaisten mukaan hoitajamitoituksen rahoitus on täysin epäselvä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa äänestettiin tänään keskiviikkona siitä, pyydetäänkö hoitajamitoitusta koskevasta lakiesityksestä lausunto valtiovarainvaliokunnalta.

Hallituspuolueiden eli vasemmistoliiton, SDP:n,keskustan, vihreiden ja RKP:n jäsenet estivät lain käsittelyn valtiovarainvaliokunnassa äänin 7-5.

– On erikoista, että lakiesityksen huolellinen käsittely torpattiin tällä tavalla hallituspuolueiden toimesta. Olisi vastuullista pyytää valtiovarainvaliokunnalta lausunto siitä, onko hoitajamitoituksen rahoitus vakaalla pohjalla. Jos rahoituspohja on selvä niin estettä lausunnollekaan ei pitäisi olla, sanovat valiokunnan kokoomusedustajat Mia Laiho, Anna-Kaisa Ikonen, Juhana Vartiainen ja Pia Kauma.

Kokoomuslaiset toteavat, että lukuisista asiantuntijoiden puheenvuoroista on ilmennyt, että uudistuksen rahoitus on edelleen täysin auki.

– Valtiovarainvaliokunnassa olisi voitu arvioida sitä, miten uudistus ylipäänsä rahoitetaan. Hoitajia tarvitaan lisää ja siihen tulee satsata, se on meille kaikille selvää. Nyt on kysymys siitä, että uudistuksen rahoituksen on oltava kestävällä pohjalla, kokoomuksen valiokuntavastaava Mia Laiho sanoo.

Valtiovarainministeriö on todennut lakiluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että menokehyksen sisältä on hyvin haasteellista löytää rahoitus luonnoksessa esitetylle merkittävästi muuttuneelle kustannusarviolle.

– Hallitus ei ole tehnyt vielä mitään päätöksiä siitä, mistä hoitajamitoitukseen tarvittava rahoitus leikataan. Valiokunnassa käsitellään siis lakia, jonka rahoitus on täysin epäselvä, kokoomusedustajat huomauttavat.