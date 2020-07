Hallitukselta vaaditaan toimia: Matkailusta ei saa tulla viruslinkoa

Kokoomusedustajien mukaan välilennot ja varotoimien puute lisäävät toisen aallon riskiä.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho ja terveydenhuollon maisteri Sari Sarkomaa vaativat hallitukselta toimia, jotta koronan toiseen aaltoon varauduttaisiin ja viruksen leviäminen matkailun kautta estettäisiin.

Euroopan maat ovat alkaneet avata rajojaan matkailijoille samaan aikaan kun ihmisten kesälomakausi on kuumimmillaan. Suomi on avannut rajojaan sekä turismille että työmatkaliikenteelle ilman suunnitelmaa matkustamisesta aiheutuvien koronavirustartuntojen torjumisesta.

– On olemassa vakava riski, että Suomessa toistuu se, että lentokentän ja muiden matkustajien kautta korona leviää Suomeen. Miksi jo aikaisemmin lentokentillä tehdyistä virheitä ei ole otettu oppia taudin leviämisen estämiseksi? Nyt tarvitaan ripeästi torjuntatoimia ja selkeät ohjeet, Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessa.

– Suuri huoli on esimerkiksi Tornion ja Haaparannan rajoista, joilla liikkuu päivittäin tuhansia ihmisiä ja Pohjois-Ruotsissa on paha koronaepidemia. On välttämätöntä, että otamme opiksi siitä, mitä on tapahtunut maissa, joissa korona on jo melkein nitistetty, mutta rajoitusten höllentämisen jälkeen toinen korona-aalto on iskenyt voimalla, kansanedustaja jatkaa.

Kokoomusedustajien mukaan lennoille, tulleihin ja laivaterminaaleihin tarvittaisiin riskilaskuri, oireseulontaa ja kohdennettua pikatestausta. Tällä hetkellä matkailijoita ei testata.

Uusien tartuntojen minimoiseksi THL:n tulisi ilmoittaa tartuntaketjut eli mistä uudet tartunnat ovat peräisin. On myös huomioitava, että vähäisen lentoliikenteen vuoksi välilaskuja on enemmän. Pelkkä tieto lennon lähtöpaikasta ei kerro riittävästi matkustajien koronariskistä.

– Meillä ei ole maskipakkoa julkisilla paikoilla, eikä turvaväleistä enää välitetä. Vapaaehtoiseen karanteeniin suhtaudutaan myös leväperäisesti. Koronan vastaisessa taistelussa oireiden kartoittaminen on välttämätöntä jo lentokentällä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kukaan ei varmasti halua meille toista lentokentän viruslinkoa, Mia Laiho toteaa.

Kokoomusedustajien mukaan rajojen avaamiseen olisi tarvittu suunnitelmallisuutta ja varotoimia.

– Juuri välilennot ja kontrolloimattomuus ovat suuria riskitekijöinä toiselle aallolle. Suomeen tulleet saattavat tietämättään kantaa virusta ja tartuttaa muita. Ilman aktiivista muistutusta ja taudinkantajien etsintää oireisia ei saada kiinni tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, Laiho ja Sarkomaa sanovat.

– Kun katsoo maailman koronavirustartuntojen käyrää, se ei todellakaan ole laskussa. Matkailun alettua on Suomella oltava käytössä selkeä ja avoin kansalaisten tiedossa toimintaohjelma, jolla torjutaan suoraan koronan toisen aallon kehittymistä.