”Hallituksella loistava bisnesmalli” – kyse 170 miljoonasta eurosta

Ministerin mielestä opposition kuvaukset hallituksen esityksestä olivat ’ihastuttavan värikkäitä’.

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun terveydenhuoltolain muutoksesta, jolla säädetään leikkaustoiminnan kriteereistä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan ”hallituksen markkinakiimassa” on luotu ”aivan loistava bisnesmalli”.

– Ensin te olette ajaneet kymmeniltä paikkakunnilta julkisen leikkaustoiminnan alas. Nämä potilaat siirretään keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin. Ja nyt tällä lailla te räätälöitte mahdollisuuden siirtää nämä potilaat yksityisille ja voitot sinne, ja jos jokin menee pieleen, niin ei muuta kuin potilas takaisin julkiselle ja kustannukset sinne. Tämä on kaverikapitalismin huipentuma, kansanedustaja Antti Lindtman veisteli.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen säesti Lindtmania.

– Nyt puretaan lehmänkaupat. Vaikka sote-uudistus kaatuisi, vaikka maakuntauudistus kaatuisi syystä tai toisesta täällä eduskunnassa, niin kokoomus voi taputtaa käsiään yhteen. Sen tavoite sote-palveluiden yksityistämisestä tulee toteutumaan tämän esityksen myötä, Pekonen sanoi.

Vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon mukaan ”ei ole julkisesta terveydenhuollosta mitään jäljellä tämän hallituksen vaalikauden jälkeen, jos sote menee läpi”.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoi, että hän harvoin haluaisi kritisoida nykyhallitusta, niin nyt hän kritisoi.

– Tämä ei ole pelkästään rusinat pullasta, vaan tämä on nimenomaan sitä kermankuorintaa, mitä yksityinen sektori tulee tekemään ja toteuttamaan ja toteuttaa jo tässä vaiheessa, Östman sanoi.

Kuviota selkiytetään komplikaatioiden varalta

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä opposition kuvaukset hallituksen lakiesityksestä olivat ”ihastuttavan värikkäitä ja oppositiolle oikeutettuja”. Hän totesi, että on kuitenkin syytä huomioida mittakaava.

– Suomalainen erikoissairaanhoito on kuuden miljardin euron taloudellinen kokonaisuus. Tämä yksityinen leikkaustoiminta on arviolta noin 170 miljoonan euron kokonaisuus näiden pykälien osalta, joita tässä säädettäisiin. Oleellista on havaita, että tänä päivänä monet sairaanhoitopiirit ostavat yksityisiltä sairaaloilta leikkaustoimintoja — ostivat jo silloin, kun aluesairaaloissakin leikattiin, Annika Saarikko sanoi.

Ministerin mukaan tänäkin päivänä yksityisten sairaaloiden on turvauduttava tehohoidon osalta julkisiin, paremmin varusteltuihin keskussairaaloihin — niin kuin aluesairaaloidenkin oli. Saarikon mukaan tilanne vain selkiytyy lakiesityksen myötä.

– Yksityiselle tulee velvoite tehdä sopimuksellinen toimintaympäristö siihen, miten toimitaan, jos komplikaatio tapahtuu. Ja jos ajattelemme tätä leikkausvolyymia, joka on verrattain pieni, ja siinä tapahtuvia komplikaatioita, puhumme onneksi vain harvoin tapahtuvista tilanteista. Siitä huolimatta niitä tilanteita varten on oltava kuvio rakennettuna kuntoon.

Saarikko korosti, että maakunnille ei tule mitään velvoitetta ostaa yksityiseltä leikkaustoimintaa.

– Eri asia on se, jos maakunta ei pysty lainpykälien mukaan täyttämään hoitotakuutaan eli kansalaisten parasta päästä leikkaukseen mahdollisimman nopeasti, Saarikko selvensi.

