”Häivy, roisto” – presidentti heitti rikollisen kokouksesta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ajautui keskiviikkona näyttävään riitaan kaupunginvaltuuston sihteerin ja parlamenttiehdokkaan kanssa Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilin kaupungissa.

Presidentti hermostui Yaroslav Hodunokin selitykseen, jonka mukaan paikallista sairaalaa ei voida korjata kaupungin budjettivaroilla. Hodunok totesi asian kuuluvan aluehallinnon vastuulle ja syytti viranomaisia varojen väärinkäytöksistä.

– Puhut paljon, mutta et tarjoa ratkaisuja mihinkään, Zelenskyi sanoi.

Hän otti myöhemmin puhelimensa esiin ja luki sen näytöltä tietoja Yaroslav Hodunokin aiemmista rikostuomioista. Presidentti tiedusteli, pitääkö asia paikkansa.

– Sinut on tuomittu rikoslain nojalla ryöstöstä ja sen yhteydessä vakavien ruumiinvammojen aiheuttamisesta. Yaroslav Hodunok, oletko sinä tämä henkilö? Häivy täältä! Häivy, roisto! Etkö kuule minua, Volodymyr Zelenskyi komensi.

Hetken epäröinnin ja vastalauseiden jälkeen Hudonok poistuu salista Zelenskyin henkivartijan saattelemana.

Kyiv Post -lehden mukaan Yaroslav Hodunok uhkasi myöhemmin haastavansa presidentin oikeuteen ja vaativansa korvauksia töykeästä käytöksestä.

"Get out of here, rogue!" Ukrainian President kicked a regional government official with a criminal record out of the room: pic.twitter.com/ek4kKOLhUk

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 11, 2019