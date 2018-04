Finnair palkkaa satoja uusia työntekijöitä

Finnair kertoo rekrytoivansa 240 uutta matkustamotyöntekijää. Yhtiö on palkannut vuodesta 2015 noin 800 lentoemäntää ja stuerttia kasvunsa tueksi.

Uudessa hakukierroksessa on tarjolla vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden lisäksi myös osa-aikatyötä, jossa kuukauden työmäärä on noin 45-90 tuntia.

Finnairin mukaan määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita tarvitaan täyttämään lentoliikenteen korkean kysynnän jaksoja esimerkiksi kesällä.

– Osa-aikatyö tarjoaa esimerkiksi korkeakouluopintoja suorittavalle ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia kokemusta kansainvälisestä asiakaspalvelutehtävästä opintojen lomassa, Finnairin matkustamopalvelusta vastaava johtaja Eveliina Huurre sanoo.

Yhden vuoden osa-aikatyöjakson jälkeen on mahdollista jatkaa työtä kokoaikaisena.

Nyt rekrytoitavat henkilöt työllistyvät loppuvuodesta 2018 tai ensi vuoden alkupuolella. Koulutukset alkavat aikaisintaan tämän vuoden syyskuussa.

We are looking for Cabin Crew members to fly with our Nordic wings. A once in a lifetime opportunity to get customer service experience, for example while studying. The work will start either this year or summer 2019! #joinfinnair #recruitment Read more: https://t.co/Q51xye9Yig pic.twitter.com/K0EEEEnu5l

— Finnair (@Finnair) April 12, 2018