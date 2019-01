Finlandia-talon suomettaminen: Näin avajaiset itsesensuroitiin

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan Tsekin tasavallan kansallissankarista Jan Palachista.

Tammikuussa 1969, tasan 50 vuotta sitten, Jan Palach teki 21-vuotiaana polttoitsemurhan Prahan keskustassa protestiksi Neuvostoliiton suorittamalle Tsekkoslovakian miehitykselle. Tapahtumat kuohuttivat maailmaa syvästi.

Suomessa koettiin niihin liittyvä episodi, kun Helsingissä vietettiin 9. joulukuuta 1971 Finlandia-talon avajaisia.

Tsekkisäveltäjä Jan Novak (1921-1984) oli säveltänyt Jan Palachin muistolle latinankielistä nimeä kantavan teoksen Ignis pro Ioanne Palach kuorolle ja orkesterille. Sibelius-Akatemian kuoron ja Helsingin kaupunginorkesterin oli määrä esittää teos yleisölle avoimessa Finlandia-talon ensikonsertissa. Valinnan oli tehnyt Helsingin musiikkilautakunta.

Syyskuussa 1971 kolme kansanedustajaa jätti asiasta eduskuntakyselyn. He olivat Skdl:n taistolaiskommunistit Mirjam Tuominen, Taisto Sinisalo ja Ensio Laine.

– Viime aikoina on valtiovallan huomiota jouduttu useissa yhteyksissä kiinnittämään maassamme aktivoituneeseen ja useissa muodoissa ilmenevään vihamieliseen propagandaan Neuvostoliittoa vastaan. Eräänä tällaisena ilmiönä, johon ei voi olla kiinnittämättä huomiota, on Sibelius Akatemian pakolliseen kurssiohjelmaan otettu Jan Novakin teos Jan Palachin muistolle. Tämä sävellys sanoineen liittyy siihen Neuvostoliittoa vastaan suunnattuun vihan kiihotusaaltoon, jota määrätietoisesti ja laajalti levitettiin NATO:n taholta, kommunistikansanedustajien kyselyssä todettiin.

– Tämän poliittisen propagandan hyväksi käytettiin häikäilemättömästi tshekkoslovakialaisen ylioppilaan Jan Palachin henkilökohtaista murhenäytelmää. Tshekkoslovakian hallituksen toimesta julkaistuissa asiakirjoissa osoitetaan, että maan vastavallankumoukselliset piirit pyrkiessään lietsomaan mielialaa Neuvostoliittoa vastaan loivat mm. ylioppilaiden keskuudessa psykoosin, joka koitui Jan Palachin turmioksi. Jan Palachin nimeä käytettiin Neuvostoliittoa vastaan suunnatun vihamielisen kiihoituksen symbolina.

Kommunistien kansanedustajien kyselyn mukaan teoksen latinankielinen asu ei poistanut tosiasiaa, että teoksen valinta Finlandia-talon konserttiin ”tietoisesti palvelee samaa tarkoitusta kuin Palachin ajaminen kuolemaan”.

– Sen tarkoituksena on neuvostovastaisen hengen nostaminen ja kylmän sodan päämäärien edistäminen, kyselyssä todettiin.

Kansanedustajat kysyivät, tietääkö hallitus, että teoksen ”sisältö on loukkaava sekä Neuvostoliittoa että Tshekkoslovakiaa kohtaan ja palvelee maamme rauhanpolitiikalle vieraita päämääriä”. He huomauttivat oppilaitoksen nauttivan valtion tukea. Edustajat kysyivät, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä nopean korjaamisen aikaansaamiseksi asiassa.

Suomen kommunistien mukaan siis Neuvostoliiton miehitystä vastustaneen nuoren tsekkiopiskelijan ajoivatkin kuolemaan ”psykoosin” luoneet vastavallankumoukselliset piirit, joiden tarkoitus oli nostaa neuvostovastaista henkeä.

Eduskuntakyselyyn vastasi 19. lokakuuta 1971 ministeri Meeri Kalavainen (sd.).

Ministerin vastauksen mukaan Sibelius-Akatemian suuri kuoro oli myös nyt avustanut konserteissa ilman, että Sibelius-Akatemia oli osallistunut teosten valintaan.

– Sibelius-Akatemian johtokunta on tutustunut teoksen latinankielisen tekstiin vasta saatuaan tiedon kyselystä sekä tämän jälkeen yksimielisesti päättänyt, että teoksen harjoitukset lopetetaan eikä sen esittämiseen osallistuta, ministeri Meeri Kalavainen ilmoitti.

Helsingin musiikkilautakunta sijoitti Finlandia-talon avajaisten ohjelmaan Ignis pro Ioanne Palachin tilalle Jean Sibeliuksen Sadun.

Säveltäjä Jan Novak oli itse kirjoittanut Ignis pro Ioanne Palach -teoksensa kuoro-osuuden sanat. Latinasta ne suomensi apulaisprofessori Teivas Oksala. Sanat kuuluivat: Jan Palach sytytti soihdun,/ ylevä nuorukainen ja heimonsa kaunistus/ palaa uhrina isänmaan alttarilla./ Jan Palach sytytti soihdun,/ liekkien tuhkat vetoavat, julistavat:/ lopettakaa maan kavaltaminen./ Miten meidän kävisi, ellei isiemme maa/ synnyttäisi näin pyhimyksiä ja sankareita?.

Student Jan Palach set himself on fire on this day 50 years ago in a bid to combat apathy in the face of Soviet occupation. He died three days later, on 19.1.1969. In this special report, we look back at perhaps the most radical protest in Czech history.https://t.co/iVS7tUcAut

— Radio Prague (@RadioPrague) January 16, 2019