50 vuotta sitten Neuvostoliittoa vastustettiin polttoitsemurhilla

Tšekkiläisen opiskelija Jan Palachin polttoitsemurha Prahassa tammikuussa 1969 kuohutti koko maailmaa.

Jan Palach protestoi teollaan Neuvostoliiton suorittamaa veristä miehitystä, jolla tukahdutettiin Tšekkoslovakian pyrkimys avoimempaan yhteiskuntaan ja itsenäisempään rooliin itäblokissa.

– Suuri imperialistinen voima kukisti tämän tahdon. Jan Palach näytti, että jotkut asiat ovat omaa elämääkin tärkeämpiä, historioitsija Petr Blazek toteaa Radio Free Europelle.

Palach sanoi toivovansa, että hänen tekonsa ravistelisi epätoivon valtaan vaipunutta kansakuntaa. Maan media toimi tuolloin toistaiseksi edelleen suhteellisen vapaasti, joten tieto mielenilmauksesta levisi nopeasti. Myöhemmin tammikuussa jopa 40 000 ihmistä osoitti kunnioitusta kävelemällä Palachin arkun ohi Prahassa.

Tapauksesta pelästyneet viranomaiset passittivat suurimman osan ulkomaisista toimittajista pikaisesti maasta.

Neuvostoliiton toimia vastustettiin myös muilla samankaltaisilla mielenilmauksilla, jotka ovat jääneet tuntemattomimmiksi. Syyskuussa 1968 kommunistisen Puolan salainen poliisi videokuvasi puolueen tapahtumaa urheilustadionilla Varsovassa, kun 59-vuotias Ryszard Siwiec sytytti yhtäkkiä itsensä tuleen.

Hän kertoi etukäteen nauhoitetussa viestissä tuomitsevansa puolalaisten asevoimien osallistumisen Tšekkoslovakian miehitykseen.

– Kuulkaa huutoni, kuulkaa tavallisen ihmisen huuto. Se on huuto kansakunnalle, joka rakastaa omaa ja muiden vapautta yli kaiken. Enemmän kuin omaa henkeään, Siwiec sanoi.

Viranomaiset onnistuivat estämään tiedon leviämisen useiden kuukausien ajan, vaikka katsomossa oli noin satatuhatta ihmistä.

Marraskuussa 1968 40-vuotias Vasyl Makukh teki polttoitsemurhan Kiovan keskustassa vastustaakseen Tšekkoslovakian tapahtumia ja neuvostovaltaa Ukrainassa. Neuvostoliitossa media ei maininnut tapausta.

Jan Palachin kuoleman 20-vuotispäivä sytytti viikon kestäneet mielenosoitukset tammikuussa 1989. Tšekkoslovakian kommunistihallinto kaatui myöhemmin samana vuonna.

