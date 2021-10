Ex-ministeri kysyy: Onko keskusta joutunut väärälle tielle?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tytti Isohookana-Asunmaan mukaan keskusta teki virheen siirtyessään kohti liberalismia.

Pitkäaikainen keskustan kansanedustaja ja entinen kulttuuriministeri Tytti Isohookana-Asunmaan mukaan keskusta on saattanut joutua väärälle tielle. Isohookana-Asunmaa pohtii asiaa Ilkka-Pohjalaisessa julkaistussa kolumnissaan.

Isohookana-Asunmaan mukaan keskusta on tehnyt mainittavan virheen siirtyessään kohti liberalismia, joka ei hänen mukaansa kykene ratkaisemaan yhteiskunnan suuria ongelmia.

– Keskusta on halunnut itselleen liberaalia ulkonäköä. Epämääräisellä modernilla ja liberaalilla politiikalla ei kuitenkaan ole kansan aitoa enemmistöä. Se vieraannuttaa, tekee välinpitämättömäksi, Isohookana-Asunmaa kirjoittaa.

Hänen mukaansa kansanvaltaisuuden, yhteisöllisyyden ja kansallisuustunteen tukahduttamisella voi olla vaikutusta keskustan kannatuksen laskuun.

– Keskusta on leimallisesti suomalainen puolue, joka on halunnut korostaa suomalaisuutta, äidinkielen ja kansallisen kulttuurin edistämistä väheksymättä vieraita kulttuureja. Terve kansallismielisyys muodostaa yhä keskeisen käyttövoiman konsensuspolitiikallekin. Ja isänmaanrakkaus on vahva piirre suomalaisuudessa, Isohookana-Asunmaa sanoo.

– Onko keskusta joutunut nyt väärälle tielle?