Eva-Riitta Siitonen Helsingin johtajasta: Tämä on tärkeintä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen kaupunginjohtajan mukaan tehtävässä on hyvä löytää vahva enemmistö.

Helsingin kaupunginjohtajana 1996-2005 toiminut Eva-Riitta Siitonen (kok.) ihmettelee Facebookissa käänteitä, joita viikonloppuna nähtiin tehtävän uudesta kokoomusehdokkaasta.

– Puolustan Kirsi Pihan oikeutta muuttaa mielensä. Sekin on rohkeutta, mutta ilmoitettua syytä en oikein ymmärtänyt. Oma kokemukseni (ei tosin pormestarina, vaan kaupunginjohtajana) on se, että tehtävässä kohtaa kaikki näkemykset laidasta laitaan kaikkien puolueiden kohdalla, Eva-Riitta Siitonen kirjoittaa.

– Omia näkemyksiä voi toteuttaa vain yhteistyössä niin, että löytää ratkaisun niin läheltä omia tavoitteita kuin se yhdessä kaikkien puolueiden kanssa on mahdollista. On hyvä tunnistaa, että erityisesti käytännönläheisessä kunnallispolitiikassa asioista ollaan sittenkin enimmiltään samaa mieltä. Jotkut ratkaisut syntyvät äänestämällä, mutta siinäkin kovin niukka voitto saattaa kostautua. Suurissa kysymyksissä on hyvä löytää vahva enemmistö, jotta myös kaupunkilaiset voivat laajasti ratkaisun hyväksyä, hän kuvailee.

Siitosen mukaan ”omia tavoitteita voi toteuttaa vain niin, että niille saa enemmistön”.

– Ei tehtävästä kieltäytyminen tarkoita, ettei luottaisi puolueeseen. Pikemmin päinvastoin. Koronan jälkeinen taloustilanne tulee olemaan huono, joten ehdokkaiden on viisasta arvioidakin nimenomaan oma kykynsä talouden osaamisessa. Talous on pidettävä kunnossa, jotta palvelut voidaan kaupunkilaisille tarjota.

– Ei pormestarin tarvitse olla näyttävä, karismaattinen tai suosittu. Hyvä, jos on, mutta osaaminen on kuitenkin tärkeintä.