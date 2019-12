Eurooppalaisia vankeja paennut al-Holin leiriltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Leirin huonot olosuhteet saavat vangit pakenemaan.

Syyriassa sijaitsevalta al-Holin leiriltä on paennut viime kuukausien aikana 20–30 eurooppalaista vankia. Paenneiden joukossa on useita ruotsalaisia naisia ja lapsia, kertoo Aftonbladet.

Leirin turvallisuustilanne on heikentynyt viime aikoina. Ruotsin viranomaiset ovat tietoisia leiriltä paenneista ruotsalaisista.

– He ovat epätoivoisia ja pakenevat, kun leirin olosuhteet huonontuvat talven tullessa, eräs ruotsalaisvankien omaisista kertoo Aftonbladetille.

Useat vangit asuvat risaisissa teltoissa lastensa kanssa.

– Moni lapsi kärsii ripulista ja kuumetaudista. Syksy tuo mukanaan jääkylmiä sateita ja myrskyjä ja maasta tulee savinen, yksi omaisista jatkaa.

Yksikään leirillä olevista Ruotsin kansalaisista ei kuitenkaan ole hakeutunut Syyriassa tai sen naapurimaissa sijaitseviin Ruotsin suurlähetystöihin tai konsulaatteihin.

Al-Holin leirillä on vangittuna noin 70 000 ihmistä, joista noin 20 000 ISIS-taistelijoiden perheenjäseniksi epäiltyä on suljettu kurdisotilaiden vartioimalle alueelle. Leirillä on myös suomalaisia.