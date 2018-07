Euroopan unioni yrittää vielä välttää kauppasodan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viime hetken neuvotteluissa yritetään ratkaista autotulleista syntynyt kiista USA:n ja EU:n välillä.

EU yrittää Financial Timesin mukaan vielä viime hetkellä saada Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttuneeksi siitä, että eurooppalaisille autoille ei pidä asettaa tuontitulleja.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapaa Trumpin keskiviikkona Washingtonissa kokouksessa, jossa EU:n virkamiesten mukaan pyritään vähentämään jännitteitä pohtimalla erilaisia mahdollisia reittejä kauppaneuvotteluille.

Samaan aikaan Euroopan komissio kuitenkin selvittää, mille amerikkalaisille tuotteille voitaisiin asettaa vastatulleja, jos neuvotteluyritys epäonnistuu.

Eräs johtava EU-virkamies on nimettömänä kertonut FT:lle, että komissio punnitsee eri vaihtoehtoja. Niihin kuuluvat mahdolliset 20 prosentin tullit tuotteille, joiden yhteisarvo on 10 miljardia euroa, tai matalammat lisätullit pidemmälle listalle tuotteita yhteisarvoltaan 18 miljardia euroa. Listalle on esitetty muun muassa matkalaukkuja, rakennustyömaan ajokalustoa ja kopiokoneita.

Trump on toistuvasti uhkaillut asettavansa jopa 20 prosentin lisätullit EU:sta tuotaville autoille ja autonosille. Rankaisutulleja on jo asetettu terästuotteille ja alumiinille. Lisäksi Yhdysvaltain hallinto tutkii parhaillaan, onko autojen tuonti uhka maan kansalliselle turvallisuuden uhalle.

EU oikeuttaa omat vastatoimensa sillä, että Yhdysvaltain autotullit rikkoisivat Maailman kauppajärjestön sääntöjä.