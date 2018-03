EU-lehti listasi hankalat mepit – Jussi Halla-aho mukana väkivaltakirjoitusten takia

Politicon ’mustalla listalla’ on 20 meppiä, joista selvä enemmistö on miehiä.

Brysseliläisjulkaisu Politico on julkaissut listan 20 mepistä, ”joilla on merkitystä, mutta vääristä syistä”. Listalle on koottu EU-parlamentaarikkoja, joilla on takanaan rikoksia, lahjuksia ja jopa terrorismia. ”Kyseenalainen toiminta”, lehti kuvaa listalle pääsyn syitä.

Listan kärjessä on saksalainen EU-parlamentaarikko Elmar Brok, joka on istunut meppinä 38 vuotta. Brok oli viestintäyhtiö Bertelsmannin palveluksessa vuosina 2004–2011, vaikka hän samaan aikaan toimi meppinä. Hän sai Bertelsmannilta 5 000 euron kuukausikorvauksen vuoteen 2014 saakka.

Perussuomalaisten meppi Jussi Halla-aho löytyy sijalta seitsemän. Politico lukee hänen synneikseen perussuomalaisten hajoamisen viime kesänä ja yrityksen hajottaa Suomen hallitus.

”Tuottelias bloggaaja, joka ei peittele mielipiteitään. Vuonna 2003 Halla-aho totesi, että väkivalta on nykyään aliarvostettu keino ratkaista ongelmia”, Politico luonnehtii.

Lehti muistuttaa myös Halla-aho somalivastaisista mielipiteistä ja ehdotuksesta, jonka mukaan Kreikkaan pitäisi saada sotilasjuntta.

Brittiläinen EU-parlamentaarikko Martina Anderson, listan kolmonen, on puolestaan istunut vankilassa 13 vuoden ajan. Tuomio annettiin terrorismista.

Andersson toimi Irlannin vapautusarmeija IRA:ssa, ja hän osallistui 18-vuotiaana tavaratalon räjäyttämiseen. Hän vapautui vuonna 1998.

Britannian itsenäisyyspuolueen kuusi meppiä luetaan Politicon listalla yhdeksi henkilöksi. Lehden mukaan he eivät tee EU-parlamentissa mitään, mutta nauttivat silti 101 808 euron vuosipalkkaa.

Politicon listan 20 mepistä 16 on miehiä ja vain 4 naisia. Italialaisia meppejä on viisi, ranskalaisia neljä ja saksalaisia kolme.