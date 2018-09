Jean-Claude Juncker: Laittomia maahanmuuttajia palautettava nopeammin

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo, että EU:n pitää nykyistä tehokkaammin palauttaa laittomia maahanmuuttajia.

– Me ehdotamme, että laittomien maahanmuuttajien palauttamista nopeutetaan, Jean-Claude Juncker sanoi keskiviikkoaamuna EU:n tilaa koskevassa puheessaan Strasbourgissa.

Komissio ehdottaa myös, että Euroopan rajavalvontaa vahvistetaan 10 000 rajamiehellä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Euroopan maahanmuuttovirastoa tulee vahvistaa, jotta jäsenmaat saavat tuklea siirtolaisasioiden hoitamiseen, Juncker sanoo.

Hän lisää, että Euroopan ei tule sulkea rajojaan, vaan päinvastoin pitää lailliset reitit avoimina.

– Me tarvitsemme päteviä siirtolaisia.

Junckerin mukaan EU on onnistunut ratkaisemaan monia maahanmuuton ongelmia – vaikka usein muuta väitetään.

– Maahanmuuttajien määrä on vähentynyt selvästi, itäisellä Välimerellä 97 prosenttia ja keskisellä Välimerellä 80 prosenttia. EU on auttanut pelastamaan 690 000 ihmistä vuoden 2015 jälkeen, hän luettelee.

Juncker vaatii, että EU-jäsenmaat hoitavat jatkossa tehtävänsä paremmin. Hän edellyttää jäseniltä’ solidaarisuutta, mikä tarkoittaa, että maahanmuuttajia jaetaan jäsenmaiden kesken.

– Minä vastustan sisäisiä valtioiden rajoja. Jos rajoja on pystytetty, ne pitää poistaa. Jos niin ei tehdä, otamme taaksepäin askeleen, jota ei pidä hyväksyä.

Junckerin mukaan komissio on tehnyt lukuisia ehdotuksia maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän odottaa, että jäsenmaat tekevät päätöksiä.

– Emme voi jatkaa siten, että nahistelemme keskenämme, jotta löytäisimme jonkin ad hoc -ratkaisun aina, kun uusi laiva saapuu.

Juncker muistuttaa, että Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu 2,5 miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä. Sen vuoksi EU:n on parannettava suhteitaan kasvavaan maanosaan, ja löydettävä uusia näkökulmia.

– Emme voi enää katsoa Afrikkaa pelkästään kehitysavun kannalta. — Me haluamme luoda kehyksen, joka tuo lisää yksityisiä investointeja Afrikkaan.

"I would like us to say no to nationalism and yes to patriotism. Europe and its nations must move forward as on. Patriotism is a virtue. We must remain true to ourselves." @JunckerEU #SOTEU #EPlenary

— EPP Group (@EPPGroup) September 12, 2018