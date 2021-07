EU julkaisi koronan matkakartan: Varo Etelä-Suomea

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC twiittasi torstai-iltana ohessa näkyvän päivitetyn koronakarttansa.

– Näiden karttojen tarkoitus on tukea Euroopan neuvoston suosituksia matkustustoimista EU:ssa COVID19-pandemian aikana, twiitissä todetaan.

Kartassa Etelä-Suomi on värjäytynyt ruskeaksi sen merkiksi, että koronan ilmaantuvuus alueella on noussut.

Muualla Suomessa ja muualla pohjoismaissa ollaan Tanskaa ja Tukholman alueita lukuun ottamatta vihreällä. Vihreää on myös esimerkiksi Baltian maissa, Saksassa ja Puolassa.

Pahin tilanne on Espanjassa ja Portugalissa, Irlannissa ja Benelux-maissa. Ranska ja Kreikka ovat Etelä-Suomen tasolla.

Updated maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/wlBn0pat4m

— ECDC (@ECDC_EU) July 22, 2021