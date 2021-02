EU-johtajat taas koronakokoukseen, komission keinot vähissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteiden raaka-aineista käydään kisaa, sanoo EU-virkamies.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat torstai-iltana huippukokoukseen, jonka tärkein aihe on koronavirus. Kyseessä on jo 14. kerta, kun EU-johtajat keskustelevat koronasta viimeksi kuluneen vajaan vuoden aikana. Kokous käydään videoyhteyden välityksellä. Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Kaikkien 27 EU-maan päämiehet ovat toivoneet, että EU-komissio kertoisi myönteisiä uutisia koronarokotteen saatavuuden parantumisesta, mutta Politicon mukaan hyviä uutisia ei ole luvassa. Rokotuksia ei edelleenkään saada EU-alueelle yhtä nopeasti kuin Yhdysvallat ja Britannia ovat saaneet. Jäsenmaat tulevat vaatimaan vakuutuksia siitä, että komissio vaatii rokotevalmistajia pitämään kiinni sovituista aikatauluista ja rokotemääristä.

Komissio ei ole luopunut tavoitteestaan, jonka mukaan 70 prosenttia EU-kansalaisista on rokotettu kesän loppuun mennessä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo illalla huippukokouksessa, että rokotusten toimitukset kasvavat vähitellen.

Von der Leyen kertoo myös, että komissio on löytänyt sopivia kohteita, joita voidaan käyttää rokotteiden valmistukseen. Huono uutinen on, että valmistaminen näissä voidaan aloittaa vasta monen kuukauden kuluttua.

Koronan toinen aalto on aiheuttanut vaikea tautitilanteen muun muassa Tshekissä, jossa on pulaa tehohoitopaikoista. Komission virkamiehen mukaan nopeaa parannusta tilanteeseen ei ole luvassa ainakaan rokotteiden avulla, koska niiden raaka-aineista käydään kovaa kilpailua.

– Kaikki haluavat rokotteita nopeammin, mutta tilanne on mikä on. Meillä on ongelmia, mutta Eurooppa ei ole ainoa. Kaikki maailmassa haluavat sitä ”tavaraa”, joista valmistetaan rokotteita, virkamies sanoo.

Rokotetodistusta eli ”rokotepassia” on toivottu etenkin Etelä-Euroopan maissa, joissa turismi on tärkeä elinkeino. Rokotepassilla maahantulija voisi todistaa saaneensa rokotuksen, mikä helpottaisi matkailua. Komission mukaan passin laadinta on vasta alkuvaiheessa.

EU-komissio kehottaa jäsenmaita harkitsemaan vakavasti, sulkevatko ne keskinäisiä rajojaan. Se muistuttaa, että toimivat sisämarkkinat tarvitsevat avoimia rajoja, jotta kuljetukset voivat jatkua esteettä.